10 самых нелепых персонажей в истории Mortal Kombat
Этим существам самое место за пределами смертельной битвы.
Мокап
Шутливый персонаж, каскадёр-двойник без особых способностей, который был добавлен в Mortal Kombat ради забавы.
Мясо
Ещё один шутливый персонаж, появившийся во вселенной игры в результате эксперимента Шанг Цунга. Несмотря на свою отвратительную внешность, мясо не представляет большой угрозы.
Хсу Хао
Монгольский военачальник, который не нравится даже самим разработчикам. Скучный персонаж с унылый историей и единственным уникальным фаталити в виде лазера, направленного из груди.
Джарек
Член клана Чёрный дракон с плохим характером. Никого не напоминает? Джарек — это сильно ослабленная версия Кано. И в нём нет ничего такого, что его бы выделяло среди остальных бойцов.
Кобра
Кобра — почти точная копия Кена из Street Fighter. У него есть несколько крутых приёмов вроде «горящего кулака», но большинство его атак не представляют большой опасности.
Ли Мэй
У Ли Мэй есть увлекательная предыстория, но как боец она ничего особенного из себя не представляет. Опытный мастер боевых искусств просто не имеет силы или магии, чтобы противостоять сильным бойцам.
Дарриус
У Дарриуса был потенциал, но скучная и унылая предыстория и однообразный геймплей сделали его неинтересным и совершенно ненужным персонажем.
Шуджинко
Боевой стиль персонажа — это сочетание приёмов разных бойцов. Он позаимствовал способности Лю Кана, Кунг Лао и других. Плюс он очень стар, чтобы наравне сражаться с молодыми особями.
Кира
Кира была представлена вместе с Коброй, как один из способов усилить присутствие Чёрного Дракона во вселенной. Но вместо интересного персонажа игроки получили мешанину из Кано и Сони.
Драмин
Пример хорошей идеи, которая пошла наперекосяк. Драмин — персонаж с интересной завязкой, которую не стали развивать. А ещё это медленный боец с отсутствием связных комбо. Такое мясо в маске.
10 самых нелепых персонажей в истории Mortal Kombat
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