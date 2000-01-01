10 героев в Dota 2, которые стали имбой в новом патче
Лучшие варианты, чтобы апать рейтинг в версии 7.29.
Huskar
В последнем патче разработчики увеличили персонажу прирост силы и улучшили его скиллы. Теперь это самый опасный герой. Huskar выигрывает в 56% случаев: это лучший показатель среди всех.
Ancient Apparition
Аппарат был актуален и в прошлой версии, но бафф способности Ice Vortex сделал его одним из лучших саппортов. Герой силён не только за счёт ультимейта, но и может доставить неприятности на линии.
Phantom Lancer
Ещё одна имба, которая стала ещё опаснее. И хотя PL ослабили способности Doppelganger и Phantom Rush, текущая мета подходит такому керри. Винрейт Лансера составляет 54% и продолжает расти.
Dawnbreaker
Сначала новый герой показывал себя ужасно — каждый хотел попробовать его в деле. Теперь это один из сильнейших лейнеров: глобальный ультимейт только увеличивает перевес на старте.
Underlord
Лучшему оффлейнеру уделили незаслуженно мало внимания. Даже после незначительных нерфов он остаётся актуальным и входит в число самых эффективных героев этой игры.
Drow Ranger
Задержка перед атакой стала меньше, а способности чуть сильнее. Дроу выглядит одним из лучших керри дальнего боя, хотя герою требуется защита союзников.
Dark Seer
Приятные изменения вернули в мету популярного оффлейнера. Это хороший герой для командных сражений, а усиления Ion Shell и талантов позволяют персонажу быстрее разгоняться по фарму.
Silencer
Повышение способностей и ослабление Black King Bar усилили важность защиты от магии. В таких условиях иметь героя, который может ультом запретить все заклинания на карте, приятно.
Necrophos
Важным изменением стал апдейт Aghanim's Shard, который теперь даёт цели бесплотную форму и уменьшает сопротивление магии. Некр отлично чувствует себя в пабах, побеждая в 54 играх из 100.
Dazzle
Теперь Poison Touch не просто отравляет, но и ненадолго превращает цель в безобидного зверя. И хотя Oracle выглядит сильнее в некоторых случаях, лучший хилер игры постепенно возвращает свои позиции.
10 героев в Dota 2, которые стали имбой в новом патче
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