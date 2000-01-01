Самые большие города в играх
Когда размер имеет значение.
Цитадель (Mass Effect)
Космическая станция Цитадель стала домом для 13,2 млн представителей различных рас. Длина гиганта составляет 44,7 км. Жаль, что в игре нам дали прогуляться лишь по небольшой части этого сооружения.
Парадайз-Сити (Burnout Paradise)
Районы Парадайз-Сити из гоночной игры Burnout Paradise раскинулись почти на 30 км². Это самый большой город в гоночных играх с сотнями улиц и десятками скоростных трасс.
Найт-Сити (Cyberpunk 2077)
Общий размер города в Cyberpunk 2077 — 24 км². А общий размер игровой карты (с районами вблизи города) — 50 км². Общая агломерация мегаполиса с близлежащими районами составляет около 5 млн человек.
Лос-Сантос (GTA 5)
Город из GTA 5 меньше, чем Найт-Сити. Его размер — 13,76 км². Зато игровой мир в GTA 5 больше и со всеми окрестностями составляет 105 км². Проживает в Лос-Сантосе около 3,8 млн жителей.
Лондон (Assassin's Creed Syndicate)
Столице Великобритании в Assassin's Creed Syndicate отвели 3,7 км². Разработчики показали Лондон конца Индустриальной революции, и воссоздали его с дотошным вниманием к деталям.
Париж (Assassin’s Creed: Unity)
Париж в Assassin’s Creed эпохи Французской революции чуть меньше, чем Лондон из этой же серии, но вряд ли вы на глаз эту разницу заметите. Авторы детально воссоздали целые районы и знаковые места.
Сан-Франциско (Watch Dogs 2)
Виртуальный Сан-Франциско вышел чуть ли не ярче и привлекательнее, чем оригинал — с шикарным дизайном и большим количеством развлечений. Надо ли говорить, что город получился большим?
Нью-Йорк (Marvel's Spider-Man)
Ещё один мегаполис из реальности, который воссоздали просто идеально. Дух захватывает, когда смотришь на него свысока. Если лететь из одного угла города в другой, то можно реально устать.
Самые большие города в играх
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