Культовые тачки из Вайс-Сити
Ставшие олицетворением игры и завоевавшие любовь фанатов.
Voodoo
Впервые этот автомобиль появился в серии, как раз начиная с Вайс-Сити. Это невероятно стильная и скоростная машина с хорошей управляемостью. Перевернуться на ней достаточно проблематично.
Cheetah
Культовый спорткар, ради которого игроки могли выпрыгнуть из своей машины прямо во время поездки. Авто развивает невероятную скорость, создавая идеальные условия для трюков с трамплина.
Oceanic
Седан, вдохновлённый машинами Dodge из 50-60-х годов 20 века. Отличается неплохой скоростью и крепким корпусом. Склонен к заносам, но может выдержать немало столкновений.
Infernus
Впервые появился в GTA 3 и с тех пор встречается почти во всех частях серии. Разгоняется быстро, но испытывает проблемы с управляемостью. Хотя на прямых отрезках Infernus равных нет.
Comet
Эта машина появлялась во всех частях серии. Версия из Вайс-Сити вдохновлена Porsche 911. Это не самый быстрый автомобиль в игре, зато он может похвастаться отличной управляемостью.
Banshee
Banshee присутствует во многих частях серии, впервые появившись в GTA 3. В Вайс-Сити Banshee напоминает Chevrolet Corvette C4 80-х годов. Это супербыстрая машина, с трудом входящая в повороты.
Sabre Turbo
Этот автомобиль дают после выполнения второго списка в автосалоне Sunshine Auto. Sabre Turbo прочен, хорошо вписывается в повороты и при этом обладает неплохой скоростью и динамикой.
Sentinel XS
Улучшенная версия Sentinel отличается от классической модели лучшей управляемостью и скоростью. Авто можно найти у Особняка Мендесов на Прон-Айленде, в западной части Норт-Пойнт Молл или в Вайс-Порте.
Phoenix
Этот двухдверный маслкар — один из самых быстрых в игре. Как и Comet, Phoenix очень хорошо входит в заносы и легко управляется.
Deluxo
Deluxo основан на DeLorean DMC-12 и, возможно, является отсылкой к фильму «Назад в будущее». Он быстрый, но хрупкий. Его выдают за прохождение первого списка в автосалоне Sunshine Auto.
Культовые тачки из Вайс-Сити
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