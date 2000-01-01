Рейтинг игр серии GTA по сложности заданий
Старые части GTA были намного сложнее новых, но их популярность была не меньше.
5 место — GTA 5
Пятая часть была специально упрощена, чтобы сделать её более доступной. Несмотря на то что это сработало, многие остались недовольны лёгкостью квестов.
4 место — GTA 4
GTA 4 тоже была проще, чем её предшественницы. Сложные квесты, такие как «Снежная буря», где мы решаем проблему Элизабет, кажутся больше вызовом, нежели раздражающим явлением.
3 место — Vice City
Ох, как же игроки ненавидели миссию с вертолётом, где нужно было заложить взрывчатку в точках стройки за отведённое время. А чего стоила другая миссия, где надо было обогнать Хилари Кинга.
2 место — GTA 3
В игре довольно много сложных моментов, но самым раздражающим можно назвать миссию «Кофе на вынос!» Ибо кафе для уничтожения приходилось выискивать по всей округе, а давалось на это всего 9 минут.
1 место — San Andreas
В San Andreas большое количество сложных миссий. Некоторые игроки даже бросали игру из-за миссий «Свободное падение» и «Авиашкола». Но многие, наоборот, любят эту часть из-за её сложности.
Рейтинг игр серии GTA по сложности заданий
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