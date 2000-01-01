Топ-10 самых быстрых тачек в Cyberpunk 2077
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Rayfield Caliburn
Макс. скорость: 340 км/ч
Стоимость в игре: €$ 157 тыс.
Стоимость в игре: €$ 157 тыс.
Mizutani Shion «Coyote»
Макс. скорость: 320 км/ч
Стоимость: €$ 115 тыс.
Стоимость: €$ 115 тыс.
Rayfield Aerondight S9 «Guinevere»
Макс. скорость: 306 км/ч
Стоимость: €$ 225 тыс.
Стоимость: €$ 225 тыс.
Quadra Type-66 «Javelina»
Макс. скорость: 304 км/ч
Стоимость: €$ 73 тыс.
Стоимость: €$ 73 тыс.
Yaiba Kusanagi CT-3X
Макс. скорость: 304 км/ч
Стоимость: €$ 22 тыс.
Стоимость: €$ 22 тыс.
Herrera Outlaw GTS
Макс. скорость: 299 км/ч
Стоимость: €$ 62 тыс.
Стоимость: €$ 62 тыс.
Mizutani Shion MZ2
Макс. скорость: 298 км/ч
Стоимость: €$ 75 тыс.
Стоимость: €$ 75 тыс.
Quadra Type-66 Avenger
Макс. скорость: 298 км/ч
Стоимость: €$ 55 тыс.
Стоимость: €$ 55 тыс.
Quadra Type-66 «Cthulhu»
Макс. скорость: 298 км/ч
Стоимость: €$ 76 тыс.
Стоимость: €$ 76 тыс.
Quadra Turbo-R V-Tech
Макс. скорость: 293 км/ч
Стоимость: выдаётся бесплатно
Стоимость: выдаётся бесплатно
Топ-10 самых быстрых тачек в Cyberpunk 2077
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