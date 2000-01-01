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Как менялись главные персонажи Grand Theft Auto
Как менялись главные персонажи Grand Theft Auto
От немногословного Клода до безбашенных Майкла, Франклина и Тревора.
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GTA 2 — Клод Спид
GTA 2 — Клод Спид
В GTA 1 было несколько главных героев, но играть приходилось за «человека в жёлтом». В GTA 2 появился одиночка — Клод Спид, хотя это было важно только для вступительного ролика.
GTA III — Клод
GTA III — Клод
Суровый бродяга из третьей части, осваивающий вымышленный Либерти-Сити (привет, Нью-Йорк) и — впервые в серии — 3D-графику. За весь сюжет Клод не произнёс ни слова (вероятно, характер такой).
GTA Vice City — Томми Версетти
GTA Vice City — Томми Версетти
Италоамериканец, голосом которого стал актёр Рэй Лиотта. Освободился после 15 лет тюрьмы и прибыл в солнечный Вайс-Сити, чтобы продвинуться в иерархии преступного мира. Одна беда — не умеет плавать.
GTA San Andreas — Карл «Си-Джей» Джонсон
GTA San Andreas — Карл «Си-Джей» Джонсон
Первый темнокожий протагонист серии. Из-за убийства матери Си-Джей возвращается из Либерти-Сити в Лос-Сантос. А там его банда растеряла всё уважение и районы. «Ah Shit, Here We Go Again».
GTA IV — Нико Беллик
GTA IV — Нико Беллик
Восточноевропеец (конкретно — серб), вояка, который едет в Либерти-Сити за американской мечтой. Реальность оказывается более суровой, впрочем, Нико тоже не промах.
GTA V — Майкл Де Санта
GTA V — Майкл Де Санта
Богач, сколотивший состояние на криминале. После неудачного ограбления Майкл пошёл на сделку с властями, пытался жить по закону, но вышло так себе. Сложно быть в рамках с таким характером и друзьями.
GTA V — Тревор Филипс
GTA V — Тревор Филипс
Бывший лётчик, «поехавший» на гражданке. Тревор живёт в грязном трейлере, ходит как бомж и творит такое, о чём многие боятся думать. Кажется, на этом они с Майклом и сошлись.
GTA V — Франклин Клинтон
GTA V — Франклин Клинтон
Дитя улиц, занимался грабежами, пока не устроился коллектором к торговцу люксовыми авто. Затем жизнь Франклина стала ещё веселее, когда он встретил Майкла.
Кто будет главным героем GTA VI?
Кто будет главным героем GTA VI?
По одним слухам, протагонистом будет девушка. А что думаешь ты? Поделись этой «сториз» в соцсетях и расскажи!
Как менялись главные персонажи Grand Theft Auto
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