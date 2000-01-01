Как менялись главные персонажи Grand Theft Auto
От немногословного Клода до безбашенных Майкла, Франклина и Тревора.
GTA 2 — Клод Спид
В GTA 1 было несколько главных героев, но играть приходилось за «человека в жёлтом». В GTA 2 появился одиночка — Клод Спид, хотя это было важно только для вступительного ролика.
GTA III — Клод
Суровый бродяга из третьей части, осваивающий вымышленный Либерти-Сити (привет, Нью-Йорк) и — впервые в серии — 3D-графику. За весь сюжет Клод не произнёс ни слова (вероятно, характер такой).
GTA Vice City — Томми Версетти
Италоамериканец, голосом которого стал актёр Рэй Лиотта. Освободился после 15 лет тюрьмы и прибыл в солнечный Вайс-Сити, чтобы продвинуться в иерархии преступного мира. Одна беда — не умеет плавать.
GTA San Andreas — Карл «Си-Джей» Джонсон
Первый темнокожий протагонист серии. Из-за убийства матери Си-Джей возвращается из Либерти-Сити в Лос-Сантос. А там его банда растеряла всё уважение и районы. «Ah Shit, Here We Go Again».
GTA IV — Нико Беллик
Восточноевропеец (конкретно — серб), вояка, который едет в Либерти-Сити за американской мечтой. Реальность оказывается более суровой, впрочем, Нико тоже не промах.
GTA V — Майкл Де Санта
Богач, сколотивший состояние на криминале. После неудачного ограбления Майкл пошёл на сделку с властями, пытался жить по закону, но вышло так себе. Сложно быть в рамках с таким характером и друзьями.
GTA V — Тревор Филипс
Бывший лётчик, «поехавший» на гражданке. Тревор живёт в грязном трейлере, ходит как бомж и творит такое, о чём многие боятся думать. Кажется, на этом они с Майклом и сошлись.
GTA V — Франклин Клинтон
Дитя улиц, занимался грабежами, пока не устроился коллектором к торговцу люксовыми авто. Затем жизнь Франклина стала ещё веселее, когда он встретил Майкла.
Кто будет главным героем GTA VI?
По одним слухам, протагонистом будет девушка. А что думаешь ты? Поделись этой «сториз» в соцсетях и расскажи!
Как менялись главные персонажи Grand Theft Auto
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