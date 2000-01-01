Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Лионель Месси на обложках FIFA и PES
Лионель Месси на обложках FIFA и PES
Всего появлялся 11 раз, а впервые стал лицом Pro Evolution Soccer.
AMP-версия
Pro Evolution Soccer 2010
Pro Evolution Soccer 2010
Первая в истории обложка игры с юным Лионелем Месси.
Pro Evolution Soccer 2010
Pro Evolution Soccer 2010
Основная обложка была только с Лео, но для разных стран ему добавляли партнёра. На Англию — Торреса, в Италии — Дель Пьеро, в Испании — Хоакина.
Pro Evolution Soccer 2011
Pro Evolution Soccer 2011
Обложка с эффектом движения. Месси был и на загрузочном экране PES 2011.
FIFA 13
FIFA 13
На обложки PES 12 (Роналду) и FIFA 12 (Руни) Месси не попал, зато на следующий сезон EA наконец-то заманила аргентинца на обложку FIFA. Для крупных стран ему тоже находили «партнёров».
FIFA Soccer 13 Metal Case
FIFA Soccer 13 Metal Case
Был и такой вариант FIFA 13 в металлическом исполнении.
FIFA 14
FIFA 14
Ничего особенного, привычный стиль обложек FIFA.
FIFA 14 Steelbook Case
FIFA 14 Steelbook Case
Куда интереснее выглядит коллекционное издание.
FIFA 15
FIFA 15
Последняя обложка FIFA с Месси. Лео всего три раза появлялся в серии.
FIFA 15 Steelbook
FIFA 15 Steelbook
В коллекционном издании больше графики.
Pro Evolution Soccer 2017
Pro Evolution Soccer 2017
Месси вернулся в PES, но вместе со всей «Барселоной». И даже не как центральный персонаж.
Pro Evolution Soccer 2018
Pro Evolution Soccer 2018
Снова всей командой, потому что Konami максимально старалась показать рекламный контракт с «Барселоной». Центральным персонажем стал Суарес.
Pro Evolution Soccer 2020
Pro Evolution Soccer 2020
Konami заключила больше контрактов с клубами и каждый представила на обложке. Из «Барсы» — Месси.
Pro Evolution Soccer 2021
Pro Evolution Soccer 2021
Лео был среди героев обложка и стал лицом сезонного обновления — eFootball.
eFootball
eFootball
Месси среди героев, которые презентуют обновленный Pro Evolution Soccer — eFootball.
Лионель Месси на обложках FIFA и PES
Читайте также
Как менялся Лионель Месси в FIFA
NFT-портрет Месси
Пять самых продвинутых ИИ в играх
Как менялись главные персонажи GTA
Minecraft — бейсбол
© championat.com 2000–2021