Лионель Месси на обложках FIFA и PES
Всего появлялся 11 раз, а впервые стал лицом Pro Evolution Soccer.
Pro Evolution Soccer 2010
Первая в истории обложка игры с юным Лионелем Месси.
Pro Evolution Soccer 2010
Основная обложка была только с Лео, но для разных стран ему добавляли партнёра. На Англию — Торреса, в Италии — Дель Пьеро, в Испании — Хоакина.
Pro Evolution Soccer 2011
Обложка с эффектом движения. Месси был и на загрузочном экране PES 2011.
FIFA 13
На обложки PES 12 (Роналду) и FIFA 12 (Руни) Месси не попал, зато на следующий сезон EA наконец-то заманила аргентинца на обложку FIFA. Для крупных стран ему тоже находили «партнёров».
FIFA Soccer 13 Metal Case
Был и такой вариант FIFA 13 в металлическом исполнении.
FIFA 14
Ничего особенного, привычный стиль обложек FIFA.
FIFA 14 Steelbook Case
Куда интереснее выглядит коллекционное издание.
FIFA 15
Последняя обложка FIFA с Месси. Лео всего три раза появлялся в серии.
FIFA 15 Steelbook
В коллекционном издании больше графики.
Pro Evolution Soccer 2017
Месси вернулся в PES, но вместе со всей «Барселоной». И даже не как центральный персонаж.
Pro Evolution Soccer 2018
Снова всей командой, потому что Konami максимально старалась показать рекламный контракт с «Барселоной». Центральным персонажем стал Суарес.
Pro Evolution Soccer 2020
Konami заключила больше контрактов с клубами и каждый представила на обложке. Из «Барсы» — Месси.
Pro Evolution Soccer 2021
Лео был среди героев обложка и стал лицом сезонного обновления — eFootball.
eFootball
Месси среди героев, которые презентуют обновленный Pro Evolution Soccer — eFootball.
Лионель Месси на обложках FIFA и PES
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