Герои FUT в FIFA 22 Ultimate Team. Весь список футболистов
От нашего Александра Мостового до легенд АПЛ, Бундеслиги и Серии А.
Что такое «Герои» FUT 22?
Это новый тип карточек футболистов, который появится в FIFA 22. Топовые игроки прошлого, которые всё-таки не добрались до статуса легенд. У них будет особая сыгранность с игроками из той же лиги.
Так футболисты будут влиять друг на друга в Ultimate Team
Александр «Царь» Мостовой — Примера. Рейтинг — 86
Первый футболист из России со специальной карточкой в FIFA 22. Разработчики отметили, как здорово Мостовой играл за «Сельту».
Марио «Тореро» Гомес — Бундеслига. Рейтинг — 88
Более двухсот голов в немецком чемпионате и три титула чемпиона. Особенно ценный — со «Штутгартом» в сезоне-2006/2007.
Диего «Принц» Милито — Серия А. Рейтинг — 88
Аргентинский форвард попал в список «Героев» из-за топового выступления в Италии, особенно за «Интер» Жозе Моуринью. Дубль в ворота «Баварии» в финале ЛЧ-2009/2010 — вершина карьеры.
Тим «Боксёр» Кэхилл — АПЛ. Рейтинг — 85
Не самый звёздный, но запоминающийся игрок из «Эвертона» (и дань уважения рынку Австралии). Прозвище Кэхилл получил за манеру праздновать — боксируя у углового флажка.
Уле-Гуннар «Убийца с лицом младенца» Сульшер — АПЛ. Рейтинг — 86
Легендарный суперзапасной «МЮ»: забил 28 голов за 126 выходов со скамейки. Однажды сделал покер за 19 минут (с «Ноттингем Форест»), но свой главный гол забил в финале ЛЧ-1998/1999.
Фернандо «Мавр» Морьентес — Примера. Рейтинг — 88
Пример классического центрфорварда, отыгравшего под 200 матчей за мадридский «Реал».
Робби «Снайпер» Кин — АПЛ. Рейтинг — 86
Ещё один пример форварда, чья слава распространилась на одну страну — Англию. Тем не менее Кин поиграл в топовых командах («Лидс», «Тоттенхэм», «Ливерпуль»). Хотя выиграл лишь Кубок лиги в 2008-м.
Ларс «Золотой мальчик» Риккен — Бундеслига. Рейтинг — 85
Важный игрок для «Боруссии» 90-х, которая была очень яркой. В финале ЛЧ-1996/1997 Риккен забил гол всего через 16 секунд после выхода на замену.
Хорхе «Эль Броди» Кампос — Лига Мексики. Рейтинг — 87
Герой из 90-х, поражавший всех не только смелой игрой в воротах, но и свитерами безумной расцветки. «Эль Броди» — «брат» на мексиканский лад.
Клинт «Двойка» Демпси — МЛС. Рейтинг — 85
Демпси — любимец американской публики. Один из первых игроков США, закрепившихся в Англии: под 200 матчей за «Фулхэм», сезон в «Тоттенхэме». Прозвище Двойка — из-за необычного игрового номера.
Абеди «Орёл» Пеле — Лига 1. Рейтинг — 89
Лучший игрок в истории Ганы, творивший магию во французском чемпионате за «Марсель». Пеле он, собственно, в честь того самого Пеле.
Сами «Волк» Аль-Джабер — Лига Саудовской Аравии. Рейтинг — 86
Включение Аль-Джабера — реверанс в сторону игроков из Саудовской Аравии. Там он безусловная звезда: более 300 матчей, под 150 голов. Со сборной ездил на 4 чемпионата мира: 1994, 1998, 2002, 2006.
Герои FUT в FIFA 22 Ultimate Team. Весь список футболистов
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