Сколько заработали лучшие команды PGL Major Stockholm 2021
Чемпионат мира по CS:GO завершился. Давайте вспомним, какие команды улучшили своё финансовое положение.
FaZe Clan — 9-11 место ($17,5 тыс.)
Европейский ростер суперзвёзд не смог дойти до топ-8.
Copenhagen Flames — 9-11 место ($ 17,5 тыс.)
Главная восходящая звезда турнира быстро погасла, однако не без надежды на будущее.
Entropiq — 9-11 место ($ 17,5 тыс.)
Ещё одна команда из СНГ. Состав показал неплохой забег, но можно лучше!
Ninjas in Pyjamas — 5-8 место ($ 70 тыс.)
Dev1ce не помог шведскому гранду добраться хотя бы до топ-4.
Virtus.pro — 5-8 место ($ 70 тыс.)
Российский клуб сумел выйти в плей-офф, но ничего не показал там.
FURIA Esports — 5-8 место ($ 70 тыс.)
Крайне неплохой перформанс от бразильцев, в которых мало кто верил.
Team Vitality — 5-8 место ($ 70 тыс.)
Французы не добрались даже до полуфинала, споткнувшись о NAVI.
Heroic — 3-4 место ($ 140 тыс.)
Сильнейшая команда Дании не смогла пройти в финал.
Gambit Esports — 3-4 место ($ 140 тыс.)
Расслабьтесь, это первый мейджор команды, она ещё покажет себя.
G2 Esports — второе место ($ 300 тыс.)
Европейскому клубу не удалось остановить s1mple и компанию.
Natus Vincere — первое место ($ 1 млн)
Лучшая команда мира, без комментариев.
Сколько заработали лучшие команды PGL Major Stockholm 2021
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