Что такое The Game Awards?
Самая известная игровая премия, основанная в 2014 году. В преддверии следующего шоу решили вспомнить победителей прошлых лет!
Dragon Age: Inquisition (2014)
Единственная успешная игра BioWare за последние 8 лет, которая успела выйти до сенсационного «Ведьмака 3».
Ведьмак 3: Дикая охота (2015)
RPG стала для многих настоящим сюрпризом. Огромный мир, интересный сюжет и прописанные герои.
Overwatch (2016)
Командный шутер Blizzard стал сюрпризом и привлёк много внимания. Во многом за счёт героев, которые стали фанатам как родные.
The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)
Удивительная игра в открытом мире со своими правилами, которые нужно использовать для получения преимущества.
God of War (2018)
Продолжение греческих God of War, но с постаревшим Кратосом в Скандинавии. Эмоциональная история о связи отца и сына.
Sekiro: Shadows Die Twice (2019)
Самурайский экшен от создателей Dark Souls. Очень сложный.
The Last of Us: Part II (2020)
Спорное продолжение культовой The Last of Us. Кому-то очень понравилось. Кому-то — нет. Но это эталонный стелс-экшен.
Что такое The Game Awards?
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