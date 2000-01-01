Главное о GTA 5 для PS5 и Xbox Series
Объявлена дата релиза GTA 5 для консолей PS 5 и Xbox Series. Ждём 4К-разрешение, 60 FPS и рейтрейсинг. Подробности в минутном видео. Не забудьте включить звук.
Снова будем покупать? Главное про GTA 5 для новых консолей PS5 и Xbox Series
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