Богатейшие блогеры YouTube. Русская девочка подбирается к хвалёному боксёру Джейку Полу

10 самых высокооплачиваемых блогеров YouTube
Свежий рейтинг Forbes. Здесь представлены оценки заработков с 1 января по 31 декабря 2021 года
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) — $ 54 млн
23-летний парень установил рекорд по заработку для ютуберов в 2021 году. MrBeast провёл 50 часов закопанным живьём, предложил $ 10 тыс. любому, кто согласится сесть в ванную со змеями, устроил собственную версию «Игры в кальмара» — его видео собрали 10 млрд просмотров.
Джейк Пол — $ 45 млн
Джейк стал редко публиковать видео и в основном использует свой канал для продвижения боксёрской карьеры, которая сейчас приносит 90% дохода. В прошлом году Пол участвовал в трёх раскрученных боях с бойцами MMA Беном Аскреном и Тайроном Вудли (дважды) — все выиграл.
Markiplier — $ 38 млн
Markiplier остается популярным на YouTube (31 млн подписчиков), завоевав славу благодаря видео, в которых он играет в видеоигры типа Five Nights at Freddy's. Сейчас он продаёт свой мерч и постепенно становится телезвездой.
Rhett and Link — $ 30 млн
Двое друзей, ведущих ботанское ежедневное ток-шоу Good Mythical Morning («Доброе мифическое утро»), набрали 17,4 млн подписчиков на YouTube и получают всё больше доходов.
Unspeakable — $ 28,5 млн
Более 20 млн человек подписались на каналы уроженца Хьюстона Натана Грэма на YouTube, где он постит видео, в которых играет в Minecraft и другие игры. В прошлом году Unspeakable продал каталог своих YouTube-видео компании Spotter и разбогател.
Настя (Like Nastya) - $ 28 млн
Настя Радзинская тоже заключила соглашение со Spotter, выгодно продав права на свои старые YouTube-видео. Семилетняя девочка, которая с родителями эмигрировала в США из России, привлекла 87,5 млн подписчиков на канал Like Nastya, где она показывает свою жизнь.
Получается, что распиаренный блогер-боксёр Джейк Пол зарабатывает на самой платформе YouTube даже меньше русской девочки. Да и по общему заработку Настя подбирается к Джейку.
Райан Каджи — $ 27 млн
Главный канал 10-летнего парня Ryan's World имеет 31 млн подписчиков, а также огромную линию брендового мерча и игрушек, которые продаются в крупных сетях, таких как Target и Walmart.
Dude Perfect — $ 20 млн
Спортивно-комедийная пятёрка (близнецы Коби и Кори Коттоны, Гарретт Гилберт, Коди Джонс и Тайлер Тони) на своих видео делают что-то вроде жима лёжа 200 кг под водой или прохождения по крыльям биплана во время полёта. На канал трюкачей подписано 57,1 млн человек.
Логан Пол — $ 18 млн
Логан ушёл в бокс, как и Джейк. В июне у него был бой с Флойдом Мейвезером, за который он получил $ 5 млн. Логан также продал NF-токен, за $ 5 млн, а его подкаст Impaulsive собрал более 100 млн просмотров на YouTube за последний год.
Престон Арсмент — $ 16 млн
Престон управляет несколькими YouTube-каналами, самый популярный из которых называется PrestonPlayz. Он много играет в видеоигры, в основном Minecraft. Около 12 млн человек подписаны на этот существующий 4 года канал.
Богатейшие блогеры YouTube. Русская девочка подбирается к хвалёному боксёру Джейку Полу
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