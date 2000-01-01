Что нового в некстген-версии Cyberpunk 2077?
Версия для PS5 и Xbox Series X и детали патча 1.5 для ПК и консолей. Пить кофе, покупать квартиры и менять внешность. Узнайте больше в нашем минутном видео. Не забудьте включить звук.
Новая графика и исправления: главное о Cyberpunk 2077 для новых консолей PS5 и Xbox Series
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