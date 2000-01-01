Как выглядели бы обложки новых игр в ретростиле

Художник Ultimate Ink Trash (его можно найти в соцсетях) создал локальную машину времени и вернул нас в прошлое с картриджами и легендарными консолями. Он переосмыслил обложки современных тайтлов в ретростиле.