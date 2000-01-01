Как выглядели бы обложки новых игр в ретростиле
Художник Ultimate Ink Trash (его можно найти в соцсетях) создал локальную машину времени и вернул нас в прошлое с картриджами и легендарными консолями. Он переосмыслил обложки современных тайтлов в ретростиле.
Among Us (2018)
Не особо новая игра, несколько лет назад получившая бешеный всплеск популярности.
Resident Evil 7 (2017)
И никакой тебе Леди Димитреску.
Saints Row (2020)
Последняя часть в серии вышла два года назад.
Dark Souls (серия)
Ещё одна популярная серия экшен-RPG.
Ghost of Tsushima (2020)
А как вам такой стиль «Призрака Цусимы»?
Fall Guys: Ultimate Knockout (2020)
С такой обложкой Fall Guys выглядит, скорее, как триллер.
Cyberpunk 2077 (2020)
А как вам такой киберпанковый 2000 год?
Far Cry 3 (2012)
Обложка очень похожа на постер какого-нибудь боевичка из 90-х. Ну и Ваас Монтенегро, кажется, тут даже круче себя самого.
Far Cry 3: Blood Dragon (2013)
А это уже Far Cry про будущее.
Hades (2018)
Вот это настоящий древнегреческий стиль.
Как выглядели бы обложки новых игр в ретростиле
Читайте также
Играть в Elden Ring на бананах? Вызов принят!
Главное о некстген-версии Cyberpunk 2077
Самые продаваемые игры в истории
Богатейшие блогеры YouTube: русская девочка в топе
Снова покупать? Всё о GTA 5 для PS5 и Xbox Series
Sony купила Bungie: при чём здесь Фил Спенсер?
Фиферы, готовьтесь! Это UFL, новый конкурент FIFA
Игру GTA 5 запустили на консоли Game Boy 1989 года
Как некстген: художник показал Dragon Age на UE5
Нормативы для про-игроков в России
Имена и большие цифры в новой сделке Microsoft
S.T.A.L.K.E.R. 2 отложили, но мы нашли ей замену
Лучшие женские персонажи игр в 2021 году
Самые богатые стримеры мира
Косплей: Cyberpunk 2077, Bloodrayne и другие
Лучшие игры 2001 года