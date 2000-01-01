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Как поклонник Elden Ring прославился на весь мир?
Как поклонник Elden Ring прославился на весь мир?
В минутном видео рассказываем историю игрока, который превратил бой с Маленией из Elden Ring в смешное шоу. Включите звук.
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Смешная история игрока, который победил Малению из Elden Ring и стал всемирно известным
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