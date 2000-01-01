От Роналду до Семака. Абсолютно все обложки легендарной FIFA

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От Роналду до Семака. Абсолютно все обложки FIFA
От Роналду до Семака. Абсолютно все обложки FIFA
Игра, которая вошла в историю. И останется в ней. Чаще всех лицами FIFA были Уэйн Руни, Роналдиньо и Лео Месси. Вспоминаем все обложки серии! ►►
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FIFA International Soccer (1993)
FIFA International Soccer (1993)
Дебютная игра серии, в которой имена футболистов ещё были вымышленными. На обложке – некие Дэвид Платт и Пётр Сверчевский в матче Англия — Польша.

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FIFA Soccer 95
FIFA Soccer 95
Лицом второй части стал норвежский вратарь «Тоттенхэма» Эрик Торстведт, парирующий удар. Это было время, когда на обложку шли просто эффектные фотографии.

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FIFA Soccer 96
FIFA Soccer 96
В третьей части было два варианта обложки. На одной (выше) Джейсон Макатир и Рональд де Бур в матче Ирландия — Нидерланды. На другой был изображён Георге Хаджи в форме «Брешиа». 

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FIFA 97
FIFA 97
Лицом игры в части №4 стал Давид Жинола в футболке «Ньюкасла». Впервые в серии появились настоящие комментаторы!

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FIFA 98: Road to World Cup
FIFA 98: Road to World Cup
Обложку этой FIFA украсил Дэвид Бекхэм в майке сборной Англии. Не зря эта часть называлась Road to World Cup, в ней были лицензированные национальные команды. Кроме того, впервые появились популярные треки. Заглавной темой стала Song 2 от Blur.

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FIFA 99
FIFA 99
Деннис Бергкамп в форме «Арсенала» – лицо этой версии. На альтернативных обложках были Фабьен Бартез («Монако»), Кейси Келлер (США), Кристиан Вьери (Италия), Фернандо Морьентес (Испания), Олаф Тон («Шальке 04»).
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FIFA 2000
FIFA 2000
Тут тоже были разные версии обложек для стран. Британскую обложку украсил Сол Кэмпбелл в майке сборной Англии, итальянскую – Винченцо Монтелла, испанскую – Хосеп Гвардиола.

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FIFA 2001
FIFA 2001
На английской обложке появился Пол Скоулз, на голландской – Эдгар Давидс, на итальянской – Филиппо Индзаги.

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FIFA Football 2002
FIFA Football 2002
Лицом игры стал Тьерри Анри в майке «Арсенала».

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FIFA Football 2003
FIFA Football 2003
На обложке европейской версии игры появились сразу трое: Роберто Карлос (сборная Бразилии), Райан Гиггз («МЮ») и Эдгар Давидс («Ювентус»). Выглядит как рэп-альбом, да!

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FIFA Football 2004
FIFA Football 2004
Снова три звезды для европейской обложки: Алессандро Дель Пьеро («Ювентус»), Тьерри Анри («Арсенал»), Роналдиньо (сборная Бразилии).

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FIFA Football 2005
FIFA Football 2005
В следующей части на обложке появились Патрик Виейра («Арсенал»), Фернандо Морьентес (сборная Испании) и Андрей Шевченко («Милан»).

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FIFA 06
FIFA 06
На европейской обложке игры появились Уэйн Руни и Роналдиньо, на немецкой рядом с бразильцем оказался Лукаш Подольски.

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FIFA 07
FIFA 07
Снова Роналдиньо и Руни на основной обложке, в Италии добавляли Кака, во Франции – Жуниньо Пернамбукано, в Испании – Давид Вилья.

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FIFA 08
FIFA 08
Третий год подряд обложку украшали Руни и Роналдиньо, в качестве альтернативы в Германии продавалась обложка с Мирославом Клозе.

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FIFA 09
FIFA 09
И вновь Уэйн Руни и Роналдиньо, на альтернативных обложках появлялись Кевин Кураньи (Германия), Франк Рибери и Карим Бензема (Франция), Даниэле Де Росси (Италия).

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FIFA 10
FIFA 10
Именно в этой версии впервые появился чемпионат России по футболу. На обложке к Уэйну Руни добавились Фрэнк Лэмпард и Тео Уолкотт.

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FIFA 11
FIFA 11
Кака и Уэйн Руни появились на европейской обложке, а российскую украсил ещё и Сергей Семак.

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FIFA 12
FIFA 12
На большинстве обложек присутствовали либо Руни, либо Кака, в российской версии к бразильцу добавили Василия Березуцкого.

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FIFA 13
FIFA 13
Эта игра стала 20-й в серии FIFA. Впервые на обложке появился Лионель Месси.

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FIFA 14
FIFA 14
Вторая подряд обложка с Месси, в Великобритании ему добавили Гарета Бэйла, в южноамериканской версии – Артуро Видаля.

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FIFA 15
FIFA 15
Третий год подряд лицом серии выступил Месси, к нему добавляли на разных версиях Эдена Азара и Гонсало Игуаина.

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FIFA 16
FIFA 16
Основная обложка – вновь Лионель Месси, в разных версиях появлялись Джордан Хендерсон, Антуан Гризманн, Мауро Икарди.

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FIFA 17
FIFA 17
Основным лицом версии стал Марко Ройс из дортмундской «Боруссии», альтернативой стали Антони Марсьяль, Хамес Родригес и Эден Азар.

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FIFA Mobile
FIFA Mobile
Условно бесплатная версия FIFA для мобильных устройств, на обложке – Криштиану Роналду.

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FIFA 18
FIFA 18
Лицом игры стал Криштиану Роналду в майке мадридского «Реала».

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FIFA 19
FIFA 19
На обложке вновь появился Роналду в майке мадридского «Реала», однако на момент выхода игры он уже был игроком туринского «Ювентуса».

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FIFA 20
FIFA 20
В этом году лицом игры стал Эден Азар в майке мадридского «Реала».

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FIFA 21
FIFA 21
Основной звездой обложки стал Килиан Мбаппе в форме «Пари Сен-Жермен».

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FIFA 22
FIFA 22
Последняя на данный момент версия FIFA вышла в октябре 2021 года. Её лицом вновь стал Килиан Мбаппе.

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Какой будет последняя обложка FIFA — под номером 23? Увидим осенью!
Какой будет последняя обложка FIFA — под номером 23? Увидим осенью!
От Роналду до Семака. Абсолютно все обложки легендарной FIFA
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