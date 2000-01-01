Таким красивым Fallout: New Vegas ещё никогда не был
Умельцы из TeaserPlay сделали топовую графику в Fallout: New Vegas на игровом движке Unreal Engine 5. Узнайте больше в минутном видео со звуком.
Так выглядят Fallout: New Vegas и Call of Duty 2 на Unreal Engine 5 в 2022 году
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