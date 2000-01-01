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Зима, осень, весна и жаркое лето!
Зима, осень, весна и жаркое лето!
Каждые 10 часов реального времени в Red Dead Redemption 2 начинается новый сезон. Узнайте больше о моде Dynamic Seasons из нашего минутного видео со звуком.
AMP-версия
Теперь с помощью мода в игре Red Dead Redemption 2 можно менять времена года
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