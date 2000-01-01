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Кто здесь самый крутой футболист?
Кто здесь самый крутой футболист?
Рейтинг футболиста Килиана Мбаппе в FIFA 23 составит 93 балла: Месси и Роналду подвинутся? Узнайте больше из нашего минутного видео со звуком.
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В FIFA 23 самым рейтинговым игроком станет Килиан Мбаппе, он обойдёт Месси и Роналду
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