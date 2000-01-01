Как выглядит актёр Киану Ривз в MetaHuman Creator
Авторы канала NotFace VideoStudio показали цифровую копию Киану Ривза. Её легко можно спутать с настоящим актёром. Проверьте сами в минутном видео со звуком.
Цифровую модель Киану Ривза в MetaHuman Creator трудно отличить от реального актёра
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