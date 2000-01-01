Вертолётное настроение
Криштиану Роналду не в себе, когда появляется на улицах виртуального Лос-Сантоса. Но в конце футболист садится и улетает в закат. Смотрите сами в минутном видео со звуком.
Ругался на поле, разбил окно и улетел в вертолёте — моддер показал день из жизни Роналду
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