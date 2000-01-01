Может, забудем?
Питер Джексон хотел загипнотизировать самого себя и стереть шесть лет из жизни, чтобы посмотреть «Властелина колец» как простой зритель. Узнайте больше в нашем минутном видео со звуком.
Режиссёр «Властелина колец» хотел загипнотизировать самого себя и забыть 6 лет из жизни
Читайте также
Прошёл ремастер Diablo 2 без единого удара
Наша команда Team Spirit взяла главный турнир лета
Криштиану Роналду в GTA 5 ругается и бьёт окна
Кратос из 2005 года на движке Unreal Engine 5
Бэтмены смотрят кино до конца? Майкл Китон — нет
Блогер собрал ПК с картой GeForce в бачке унитаза
Никто и не удивлён: как Ubisoft переживает кризис
Мы без Бэтмена: игроков Gotham Knights ждёт драма
Сможете узнать настоящего Киану Ривза из двух?
Здания из Assassin's Creed Odyssey в игре и жизни
Килиан Мбаппе будет самым рейтинговым в FIFA 23
Играл 999 часов 59 минут и 59 секунд в Elden Ring
Как поменять время года в Red Dead Redemption 2?
Оцените графику в Max Payne на Unreal Engine 5
Diablo Immortal продолжает злить игроков
До сих пор на десятой «винде»? Вы в большинстве!