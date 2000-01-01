Sony, почему такие дорогие игры?
Британский активист Алекс Нил подал в суд на Sony и заявил, что игрокам нанесён ущерб в размере почти $ 6 млрд из-за слишком высоких цен. Узнайте больше в нашем минутном видео со звуком.
На PlayStation подали в суд из-за высоких цен на игры
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