В коробочке вернее!
Мы стали меньше доверять цифровым магазинам, а поэтому больше покупаем видеоигры в коробках. Узнайте больше из нашего минутного видео со звуком.
Россияне стали покупать больше коробочных версий видеоигр в 2022 году
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