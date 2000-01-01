История собаки, которая покупала игры в PS Store
Собака по кличке Зои тратила деньги своего хозяина в Watch Dogs на PlayStation 4. Узнайте больше в нашем минутном видео со звуком!
История собаки, которая тратила деньги на игры PlayStation и сгрызла геймпад DualShock 4
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