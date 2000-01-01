Что такое фрейм ап стрип, которым занялась Александра Трусова

Александра Трусова устроила перезагрузку
Спустя полтора месяца после Олимпиады мы увидели новую Сашу: «королева квадов» решила освоить популярное танцевальное направление.
Новая Трусова — на шпильках
«После болезненного серебра Олимпиады Саша решила найти себя и проработать слабые места. Решение нашлось неожиданное — frame up strip».
Что такое frame up strip?
Как отмечает создатель направления Настя Юрасова («Танцы на ТНТ»), в этом стиле сходятся стрип-пластика, джаз-фанк, хай-хилс и многое другое. Неожиданный выбор для Трусовой!
«Мне говорят, я самая неумелая в танцах»
С такой фразой Саша пришла к тренеру. Раньше фигуристке часто припоминали, что её программы — это только езда от прыжка к прыжку, никакой хореографии и никакого скольжения.
Чему научилась Саша?
За первый месяц работы Трусова показала «рутину на базовых элементах», но это видео длиной в 53 секунды впечатлило всех! Оценить прогресс можно в телеграм-канале Саши — там собралось более 15 тысяч реакций.
Как отреагировала Тутберидзе?
Комментариев по поводу танцев Трусовой Этери Георгиевна не давала, однако лайк под публикацией своей ученицы оставила.
Танцы оценил и хореограф «Хрустального»
«Я знаю как хореограф, что такое для девушки почувствовать эту женскую, кошачью суть, это новое ощущение себя», — написал Алексей Железняков.
Неожиданная реакция от Рудковской
Комментарий пришёл даже откуда не ждали — мнение высказала Яна Рудковская: «Если ей нравится этот жанр, то почему бы и нет. Девочка такая молодец, не сидит в одних штанишках, это всегда похвально».
Поможет ли стрип-пластика с компонентами?
Frame up strip далек от того, что девушки показывают на льду, но такие тренировки могут помочь Саше действительно улучшить пластику — её потом можно будет продемонстрировать в программах.
Главная победа Саши — это психологическая разгрузка
На Олимпиаде Трусова заявляла, что никогда больше не выйдет на лёд, и пока она не выступает. Но такие танцы могут отлично отвлечь и вернуть фигуристке уверенность в себе.
Тарасова одобряет!
«Я считаю, что стрип-пластикой заниматься хорошо в любом возрасте. Благодаря этим танцам у неё появятся новые возможности в фигурном катании, добавятся какие-то элементы, хорошо скажется на растяжке», — сказала Татьяна Анатольевна.
Что такое фрейм ап стрип, которым занялась Александра Трусова
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