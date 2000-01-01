Милохин признался в любви Медведевой. Тиктокер до сих пор не может забыть фигуристку!

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Как Милохин скучает без Медведевой
Как Милохин скучает без Медведевой
Популярный тиктокер посвятил Медведевой песню, в которой напомнил, что они были красивой парой в «Ледниковом периоде». Похоже, Даня соскучился по Жене и надеется, что она его всё-таки простит.
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Поматросил и бросил
Поматросил и бросил
Даня Милохин ранил Женю, когда без предупреждения покинул проект «Ледниковый период» и улетел отдыхать в Дубай. Илья Авербух нашёл ей нового партнёра актёра Фёдора Федотова, но пришлось серьёзно напрячься, чтобы они с Женей успели нагнать другие пары в бешеном графике съёмок.
Из друга в предатели
Из друга в предатели
Женя не скрывала, что крайне разочарована Даней. Своим поступком парень нанёс ей моральную травму: «У меня за неделю сменилось два партнёра. Это было эмоционально очень тяжело, не в хорошем смысле».
Не мог не поздравить
Не мог не поздравить
Сбежав из «Ледникового периода», Милохин довольно быстро заскучал по Жене. В её день рождения он признался, что хочет к ней приехать: «Поздравляем тебя с днём рождения. Я бы очень хотел приехать, но меня вряд ли отпустят, наверное».
<a href="https://www.championat.com/figureskating/article-4917023-intervyu-s-evgeniej-medvedevoj-uroki-lednikovogo-perioda-guberniev-v-figurnom-katanii-plany-na-buduschee.html">«Феденьке Федотову буду благодарна до конца жизни»</a>
«Феденьке Федотову буду благодарна до конца жизни»
А вот Женя по Дане не скучала. Фёдор Федотов оказался великолепным партнёром. Работать с ним было очень приятно: «Самое главное, что мы с ним уважаем друг друга как люди. Для меня, как оказалось, это очень-очень важно».
В порыве ревности
В порыве ревности
Красивые чувственные номера Медведевой и Федотова, видимо, вызывали ревность у Дани. Ещё недавно фанаты обожали пару «Медвелохиных», а теперь он полностью выбыл из жизни фигуристки. Раздосадованный Даня в итоге написал песню, в которой упомянул Женю.
Просто о сложном
Просто о сложном
Песню Даня назвал просто: «Изи на». Парень рассказал, что не скрывал нежелания кататься в «Ледниковом периоде»: «Я был всегда честен со всеми, и многих это бесило.
Я шёл на лёд и говорил, что в тачке мало бензина».
Признался в любви на языке музыки
Признался в любви на языке музыки
В словах песни Даня признался Жене в любви и напомнил, что они были с ней красивой парой: «Женька, я лав тебя, и пусть ты меня не простила,
Но, согласись, ты и я на льду – это было красиво».
Надежда на прощение
Надежда на прощение
Милохин не раскаялся, что бросил Медведеву во время проекта, но он явно надеется растрогать фигуристку и заслужить наконец её прощение. Но захочет ли сама Женя снова общаться с Даней? Вряд ли одной песни хватит, чтобы загладить такую вину.
Милохин признался в любви Медведевой. Тиктокер до сих пор не может забыть фигуристку!
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