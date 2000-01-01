Милохин признался в любви Медведевой. Тиктокер до сих пор не может забыть фигуристку!

Не мог не поздравить

Сбежав из «Ледникового периода», Милохин довольно быстро заскучал по Жене. В её день рождения он признался, что хочет к ней приехать: «Поздравляем тебя с днём рождения. Я бы очень хотел приехать, но меня вряд ли отпустят, наверное».