«Феденьке Федотову я благодарна до конца жизни буду». Разговор с Евгенией Медведевой

Съёмки «Ледникового периода» благополучно завершились, но от этого дел у Евгении Медведевой меньше не стало. Помимо участия в многочисленных ледовых (и не только) шоу, зимой двукратная чемпионка мира планирует регулярно проводить мастер-классы на катке ВДНХ. Первый состоялся в прошедшие выходные: Женя провела два продуктивных урока для новичков. После фигуристка уделила внимание прессе, постаравшись ответить на все интересующие вопросы.

Корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина поговорила с Медведевой об уроках, которые ей преподал новый сезон «Ледникового периода», о предложении Губерниева прокомментировать фигурное катание в необычном квартете и крутом фото с дня рождения Жени с фигуристками. Получилось интересно!

— Многие фигуристы говорят, что каждый сезон «Ледникового периода» их чему-то учит. Какие уроки вы извлекли, поучаствовав в этот раз?

— Этот сезон научил меня учить по четыре программы за 10 дней (смеётся). Довольно трудный для меня этот сезон выдался, но ещё труднее этот сезон выдался для Феденьки Федотова, которому я благодарна, наверное, до конца жизни буду. Настолько трепетного отношения партнёра ко мне ещё не было, поэтому я почувствовала, что такое настоящие партнёрские отношения в условиях очень некомфортных для обоих (смеётся): когда поджимает время, когда нужно делать то, что на данный момент невозможно сделать.

«Ледниковый период» — это здорово, очень сложно и учит, наверное, работать на грани возможностей, потому что я уставала за этот проект не меньше, чем в спорте. Это прям действительно огромная работа, требует очень много времени и затрат сил.

— «Ледниковый период» закончился, большое количество времени у вас освободилось, какие планы дальше?

— Я не могу сказать, что у меня сейчас очень много свободного времени. Я провела два мастер-класса, сейчас поеду на радио вместе с Ильёй Авербухом. Далее у нас будут репетиции, которые будут подводить к новогодним спектаклям. Всё довольно-таки плотненько: съёмка на съёмке, репетиция на репетиции. Такая у меня жизнь: один проект заканчивается, сразу же начинается другой. Свободного времени не так много, и это классно, это здорово.

— Планируете принять участие в турнире шоу-программ?

— Не знаю, посмотрим.



— Также одна из ваших сфер деятельности — комментирование. Недавно Дмитрий Губерниев сказал, что когда-нибудь настанет день и он прокомментирует фигурное катание с вами, Анной Щербаковой и Алиной Загитовой, и это будет The Beatles фигурного катания. Как вам такая идея?

— Дима Губерниев любит много чего предложить и сказать (улыбается). У нас сложилось очень комфортное трио: я, Лёша Ягудин и Саша Гришин. Мы уже сработались, и вроде не слышала о пополнениях на комментаторских позициях. Но я думаю, что у Димы Губерниева получится комментировать фигурное катание не хуже, чем тот же самый биатлон (улыбается).

— На чемпионате России мы услышим ваш голос?

— Возможно.



— Недавно вы поделились трогательным фото с вашего дня рождения, на котором, помимо вас, изображены Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева. Можете поделиться историей создания этого фото? И как вам удаётся объединять вокруг себя столько разных фигуристок?

— Во-первых, мы занимаемся все одним делом, которое очень сильно любим, в которое мы вкладываем всю свою душу, всю свою жизнь. История создания этого фото? Я понимаю, что вы хотите услышать какую-то лирику, но нет, мы просто сидели, болтали, к нам подошёл фотограф, окликнул, мы повернулись, и нас сфотографировали. The еnd. Всё, собственно (улыбается). Вот так вот эта фотка и была сделана.

Евгения Медведева с Анной Щербаковой (крайняя справа), Александрой Трусовой (вторая слева) и Камилой Валиевой (крайняя слева) Фото: фото из личного архива Евгении Медведевой

— То есть какого-то секрета в общении со спортсменками у вас нет?

— (Мотает головой.) У меня секретов нет. Просто я общаюсь с теми, кто ко мне тянется и к кому я тянусь в ответ.