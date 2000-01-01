Чудо Щербаковой и сильный ход Туктамышевой. Неожиданные развязки чемпионатов России

2002 год: век Бутырской прошёл?

Мария шесть раз брала золото национального первенства, но затем знамя лидерства перешло к Ирине Слуцкой. Фигуристка в третий раз одолела соперницу аккурат перед Олимпийскими играми в Солт-Лейк-Сити.