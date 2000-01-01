Грассль ушёл от Тутберидзе. Чего он с ней добился?
От Этери Тутберидзе ушёл очередной фигурист. На этот раз им стал итальянец Даниэль Грассль. Как долго он тренировался у российского наставника и что из этого вышло?
Громкий переход
О сотрудничестве Грассля и Тутберидзе стало известно в январе 2023 года. «У него есть обязательства на четыре года, он хочет подготовиться как можно лучше», — заявил тогда глава Федерации ледовых видов спорта Италии (FISG) Андреа Джиос.
Провал на ЧЕ-2023
Под руководством российского тренера итальянец готовился к чемпионату Европы, где занял шестое место. Годом ранее у Даниэля было серебро.
Неудачный ЧМ-2023
Также Грассль выступил на чемпионате мира, где стал лишь 12-м. Годом ранее он был седьмым.
Возвращение домой
Об уходе от Тутберидзе Грассль заявил 5 сентября. Теперь итальянец будет тренироваться в Турине в Pala Tazzoli с Эдоардо Де Бернардисом.
Прощание
«После большого опыта в США и в России решил в августе вернуться в Италию, чтобы продолжить подготовку и тренировки в преддверии следующего сезона. Особая благодарность Этери Тутберидзе за профессиональную поддержку и обучение», — написал Грассль.
Даниэль Грассль ушёл от Этери Тутберидзе. Что дала ему легендарный тренер?
Читайте также
Дети звёзд в фигурном катании
Скандально распалась пара Кагановская/Ангелопол!
Трусова прервала регулярные тренировки
Всё о карьере пропавшей фигуристки Горбачёвой
Огненные летние фото наших фигуристок🔥
Новые программы фигуристов под русскую музыку
Кондратюк прыгнул десять трикселей подряд!
На каких фигуристов равняются наши юниоры?
Какие фигуристки занимались гимнастикой?
Что нужно знать о лучшей фигуристке Плющенко
Нелепые высказывания фигуристов о допинге
Фигуристы в образах Барби и Кена
Музыка к программам фигуристов сезона-2023/2024
Кто поставил наших чемпионок на коньки?
Как знаменитые дизайнеры одевают фигуристов
Семь ипостасей Александры Трусовой