Грассль нарушил антидопинговые правила в России
Уход Даниэля Грассля от Этери Тутберидзе не обошёлся без скандала. Оказывается, во время нахождения в России итальянец нарушил антидопинговые правила. Теперь ему грозит отстранение до двух лет!
Странный уход
5 сентября Грассль сообщил, что уходит от Тутберидзе и возвращается в Италию. Уже 6 сентября стало известно, что Даниэль во время нахождения в России нарушил антидопинговые правила.
Нарушение
Фигурист трижды пропустил допинг-тесты и получил «три флажка». Грассль сообщил антидопинговым службам, что будет находиться в Италии, но в это время тренировался в Москве.
Решение ещё не принято
По указанному адресу в Италии допинг-офицеры Даниэля ожидаемо не нашли. «На данный момент решения, применять ли к Даниэлю санкции, нет. У него запросили объяснение», — заявили в Национальной антидопинговой организации Италии.
Незнание
Сам Грассль не в курсе, что нарушил что-то. «Мне было трудно жить в Москве одному, но я ничего не знаю об антидопинговом кейсе. Эта новость неправда», — пояснил Даниэль.
Неизвестность
«Я всё ещё катаюсь, если бы меня отстранили, я не смог бы этого делать, но я должен уточнить у своего менеджера, так ли это, раз ходят такие слухи», — добавил фигурист.
Наказание
Если объяснение причин пропуска трёх допинг-тестов не устроит ВАДА, то Грасслю грозит отстранение до двух лет.
Грассль нарушил антидопинговые правила в России. Его могут отстранить на два года!
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