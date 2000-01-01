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Акатьева рискует пропустить остаток сезона
Акатьева рискует пропустить остаток сезона
Плохие новости для фанатов фигурного катания. Чемпионка России Софья Акатьева может пропустить весь текущий сезон из-за травмы. Что случилось со спортсменкой?
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Резкий старт
Резкий старт
Прошлый сезон Акатьева провела прекрасно. Впервые выступая по взрослым, 16-летняя Софья становилась призёром этапов Гран-при России, а в декабре выиграла чемпионат страны.
Стрессовый перелом
Стрессовый перелом
В конце июля у Софьи диагностировали опасность стрессового перелома, поэтому спортсменка на месяц выпала из тренировочного процесса.
Снятие с турниров
Снятие с турниров
В сентябре на контрольных прокатах сборной Акатьева выступила лишь с короткой программой, а с произвольной снялась по медицинским показаниям. Не выступила фигуристка и на первых трёх этапах Гран-при России.
Пропуск сезона?
Пропуск сезона?
Причина снятий — травма. По данным «РИА Новости Спорт», Софья испытывает хронические боли в ноге. Вероятно, у неё рецидив стрессового перелома. С высокой вероятностью. фигуристка пропустит остаток сезона.
Акатьева может пропустить остаток сезона из-за травмы! Что случилось?
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