Акатьева рискует пропустить остаток сезона
Плохие новости для фанатов фигурного катания. Чемпионка России Софья Акатьева может пропустить весь текущий сезон из-за травмы. Что случилось со спортсменкой?
Резкий старт
Прошлый сезон Акатьева провела прекрасно. Впервые выступая по взрослым, 16-летняя Софья становилась призёром этапов Гран-при России, а в декабре выиграла чемпионат страны.
Стрессовый перелом
В конце июля у Софьи диагностировали опасность стрессового перелома, поэтому спортсменка на месяц выпала из тренировочного процесса.
Снятие с турниров
В сентябре на контрольных прокатах сборной Акатьева выступила лишь с короткой программой, а с произвольной снялась по медицинским показаниям. Не выступила фигуристка и на первых трёх этапах Гран-при России.
Пропуск сезона?
Причина снятий — травма. По данным «РИА Новости Спорт», Софья испытывает хронические боли в ноге. Вероятно, у неё рецидив стрессового перелома. С высокой вероятностью. фигуристка пропустит остаток сезона.
Акатьева может пропустить остаток сезона из-за травмы! Что случилось?
Читайте также
Главные испытания Тарасовой и Морозова в спорте
Боброва — эмоционально о прокате Валиевой
Провокационный образ Загитовой навёл много шума
Самые огненные костюмы фигуристок🔥
В 91 год скончался великий фигурист Протопопов
Самые яркие фото с открытия Гран-при в Красноярске
Алёна Косторная хочет стать новым секс-символом?
Эпидемия травм в фигурном катании!
Главные медали и титулы Туктамышевой
Триумфальное возвращение Савосина на Гран-при
Костомаров показал, как тренируется в бассейне
Свадебный бум в фигурке набирает обороты!
Чиризано лишился второй партнёрши за полгода
Яркие костюмы фигуристов на контрольных прокатах
Как фигуристок узнают на улицах?
Грассль нарушил антидопинговые правила в России