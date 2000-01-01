Золото Волосожар/Транькова на Олимпиаде-2014
12 февраля 2014 года Татьяна Волосожар/Максим Траньков принесли сборной России второе золото Олимпийских игр в Сочи. Как это было 10 лет назад?
Чемпионы сердец
Волосожар/Траньков выиграли короткую программу с мировым рекордом (84.17 балла). Лучшими фигуристы стали и в произвольной программе (152.69). После победы Максим упал на колени и поцеловал сочинский лёд.
Золотые медали России на Олимпийских играх в Сочи. Татьяна Волосожар/Максим Траньков
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