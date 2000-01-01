От плаката с Валиевой до прорыва Кондратюка. Главные драмы на Спартакиаде у фигуристов!

Главные драмы на Спартакиаде у фигуристов!
Соревнования в Магнитогорске ознаменовались множеством крайне эмоциональных моментов. Жуткие падения, восстания из пепла и даже присутствие Валиевой на баннере болельщиков!
Самарин завершил карьеру
Хотя выступление на Спартакиаде у Александра Самарина не задалось, никто не ожидал, что он внезапно объявит там о завершении карьеры. Король четверных лутцев честно признался, что речь не о паузе и он точно поставил точку в большом спорте.
Провал Игнатова в произвольной
Макар Игнатов справился с тремя четверными в начале проката, но затем тотально развалился. Новый парень Александры Трусовой падал, спотыкался и буквально мучился до финальной позы.
Тройной аксель Петросян
Аделия Петросян устроила крайне приятный сюрприз в короткой программе, продемонстрировав тройной аксель. Перед чемпионатом России воспитанница Тутберидзе потеряла этот элемент, но наконец-то снова его восстановила.
Взлёты и падения Ветлугина
В короткой программе Матвей Ветлугин поразил всех шикарным четверным лутцем, который ранее не прыгал. Однако в произвольной он завалил оба квада и вообще не смог чисто выполнить ни одного прыжка, за исключением тройного лутца.
Тоска по зарубежным стартам Алиева
Дмитрий Алиев откровенно признался, что состязаться внутри страны ему уже не так интересно и он скучает по международным стартам. Многие осудили фигуриста, включая Татьяну Тарасову, а его тренер Евгений Рукавицын пожаловался на СМИ, которые якобы раздули скандал.
Жуткое падение Хабибуллиной и Княжука
Наталья и Илья напомнили на Спартакиаде, что парный вид — самый опасный. При исполнении тодеса в финале произвольной конёк партнёра слетел с ребра, и оба мгновенно рухнули на лёд, продолжая держаться за руки.
Возрождение Кондратюка
Марк Кондратюк давно не радовал своими выступлениями, но на льду Магнитогорска возродился из пепла. В обеих программах он покорил четверной лутц, а почти чистая произвольная принесла ему серебро с поистине золотым отливом.
Четвёртое место Горбачёвой
Алина Горбачёва блеснула четверным сальховом в произвольной, но неожиданно упала на втором прыжке в каскаде тройной лутц — тройной тулуп. В итоге девушка осталась без медали, уступив соперницам без ультра-си.
Возвращение мотивации Алиева
Волна критики после жалоб Димы на отсутствие международных стартов подстегнула его круто откатать произвольную. Фигурист даже сделал четверной лутц, который не прыгал два года, и передал из «кика» привет всем хейтерам в комментариях.
Срыв поддержки у Бойковой и Козловского
Александра и Дмитрий феерили всю произвольную программу, пока не сорвали одну из поддержек. После проката расстроенный Дима закричал от досады и устроил разборки с Сашей под прицелами камер. Желанное золото ребята упустили.
Плакат с Валиевой на трибунах
Из-за отстранения за допинг Камила Валиева не смогла участвовать в Спартакиаде, и фанаты решили поддержать её. На арене Магнитогорска они развернули огромный баннер с изображением спортсменки и надписью: «Камила — это по любви!»
От плаката с Валиевой до прорыва Кондратюка. Главные драмы на Спартакиаде у фигуристов!
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