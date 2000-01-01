От плаката с Валиевой до прорыва Кондратюка. Главные драмы на Спартакиаде у фигуристов!

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Главные драмы на Спартакиаде у фигуристов!
Главные драмы на Спартакиаде у фигуристов!
Соревнования в Магнитогорске ознаменовались множеством крайне эмоциональных моментов. Жуткие падения, восстания из пепла и даже присутствие Валиевой на баннере болельщиков!
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Самарин завершил карьеру
Самарин завершил карьеру
Хотя выступление на Спартакиаде у Александра Самарина не задалось, никто не ожидал, что он внезапно объявит там о завершении карьеры. Король четверных лутцев честно признался, что речь не о паузе и он точно поставил точку в большом спорте.
Провал Игнатова в произвольной
Провал Игнатова в произвольной
Макар Игнатов справился с тремя четверными в начале проката, но затем тотально развалился. Новый парень Александры Трусовой падал, спотыкался и буквально мучился до финальной позы.
Тройной аксель Петросян
Тройной аксель Петросян
Аделия Петросян устроила крайне приятный сюрприз в короткой программе, продемонстрировав тройной аксель. Перед чемпионатом России воспитанница Тутберидзе потеряла этот элемент, но наконец-то снова его восстановила.
Взлёты и падения Ветлугина
Взлёты и падения Ветлугина
В короткой программе Матвей Ветлугин поразил всех шикарным четверным лутцем, который ранее не прыгал. Однако в произвольной он завалил оба квада и вообще не смог чисто выполнить ни одного прыжка, за исключением тройного лутца.
Тоска по зарубежным стартам Алиева
Тоска по зарубежным стартам Алиева
Дмитрий Алиев откровенно признался, что состязаться внутри страны ему уже не так интересно и он скучает по международным стартам. Многие осудили фигуриста, включая Татьяну Тарасову, а его тренер Евгений Рукавицын пожаловался на СМИ, которые якобы раздули скандал.
Жуткое падение Хабибуллиной и Княжука
Жуткое падение Хабибуллиной и Княжука
Наталья и Илья напомнили на Спартакиаде, что парный вид — самый опасный. При исполнении тодеса в финале произвольной конёк партнёра слетел с ребра, и оба мгновенно рухнули на лёд, продолжая держаться за руки.
Возрождение Кондратюка
Возрождение Кондратюка
Марк Кондратюк давно не радовал своими выступлениями, но на льду Магнитогорска возродился из пепла. В обеих программах он покорил четверной лутц, а почти чистая произвольная принесла ему серебро с поистине золотым отливом.
Четвёртое место Горбачёвой
Четвёртое место Горбачёвой
Алина Горбачёва блеснула четверным сальховом в произвольной, но неожиданно упала на втором прыжке в каскаде тройной лутц — тройной тулуп. В итоге девушка осталась без медали, уступив соперницам без ультра-си.
Возвращение мотивации Алиева
Возвращение мотивации Алиева
Волна критики после жалоб Димы на отсутствие международных стартов подстегнула его круто откатать произвольную. Фигурист даже сделал четверной лутц, который не прыгал два года, и передал из «кика» привет всем хейтерам в комментариях.
Срыв поддержки у Бойковой и Козловского
Срыв поддержки у Бойковой и Козловского
Александра и Дмитрий феерили всю произвольную программу, пока не сорвали одну из поддержек. После проката расстроенный Дима закричал от досады и устроил разборки с Сашей под прицелами камер. Желанное золото ребята упустили.
Плакат с Валиевой на трибунах
Плакат с Валиевой на трибунах
Из-за отстранения за допинг Камила Валиева не смогла участвовать в Спартакиаде, и фанаты решили поддержать её. На арене Магнитогорска они развернули огромный баннер с изображением спортсменки и надписью: «Камила — это по любви!»
От плаката с Валиевой до прорыва Кондратюка. Главные драмы на Спартакиаде у фигуристов!
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