От плаката с Валиевой до прорыва Кондратюка. Главные драмы на Спартакиаде у фигуристов!

Самарин завершил карьеру

Хотя выступление на Спартакиаде у Александра Самарина не задалось, никто не ожидал, что он внезапно объявит там о завершении карьеры. Король четверных лутцев честно признался, что речь не о паузе и он точно поставил точку в большом спорте.