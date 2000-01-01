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Победа «Зенита» в Суперкубке. Этого не показали по телевизору.
Победа «Зенита» в Суперкубке. Этого не показали по телевизору.
Калининградская жара была дополнена проходом фанатов «Зенита» до стадиона.
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Наш футбол вернулся: легионеры (и не только) рады видеть друг друга.
Наш футбол вернулся: легионеры (и не только) рады видеть друг друга.
«Локомотив» играл в новой чёрной форме – скованно, вяло и почти без моментов. Чистяков и защита «Зенита» легко справлялись.
«Локомотив» играл в новой чёрной форме – скованно, вяло и почти без моментов. Чистяков и защита «Зенита» легко справлялись.
Дзюба остался в запасе и слышал оскорбительные кричалки сначала со скамейки, а потом и на поле.
Дзюба остался в запасе и слышал оскорбительные кричалки сначала со скамейки, а потом и на поле.
Фанаты «Зенита» продолжали: сорвали сетку и подняли её на верх трибуны.
Фанаты «Зенита» продолжали: сорвали сетку и подняли её на верх трибуны.
Дзюба летал над Гильерме, но так и не забил.
Дзюба летал над Гильерме, но так и не забил.
Лучшим игроком матча стал Азмун. Здесь он также издевается над вратарём «Локо».
Лучшим игроком матча стал Азмун. Здесь он также издевается над вратарём «Локо».
Гол для Ерохина создал Дзюба, но для уверенности мяч забрал Александр и пробил. В шутку извинился перед Артёмом.
Гол для Ерохина создал Дзюба, но для уверенности мяч забрал Александр и пробил. В шутку извинился перед Артёмом.
Оздоев через секунду после финального свистка.
Оздоев через секунду после финального свистка.
Дуглас почему-то растрогался, его успокаивали партнёры. Причины слёз неизвестны.
Дуглас почему-то растрогался, его успокаивали партнёры. Причины слёз неизвестны.
Тренерские переговоры перед награждением: Семак, Николич, Лоськов.
Тренерские переговоры перед награждением: Семак, Николич, Лоськов.
Чемпионы!
Чемпионы!
Тренер — чемпион!
Тренер — чемпион!
Лев — чемпион!
Лев — чемпион!
Объятия бывших партнёров по «Ростову»: Азмуна и Ротенберга. Когда-то из-за них трещала Лига чемпионов.
Объятия бывших партнёров по «Ростову»: Азмуна и Ротенберга. Когда-то из-за них трещала Лига чемпионов.
Победа «Зенита» в Суперкубке. Этого не показали по телевизору.
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