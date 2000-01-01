Мбаппе купит дом Рамоса в Мадриде за € 18 млн
Килиан договорился о покупке дома Серхио Рамоса в Мадриде. Изначально испанец планировал продать французу другой особняк в том же районе за сумму около € 6 млн, но Мбаппе предпочёл более дорогостоящий вариант!
Дорогущий особняк
Дом находится в Ла Моралехе, элитном жилом районе в северной части Мадрида. Пентхаус за € 18 млн размером в 1000 м² располагается на участке площадью более 15 000 м². Это самый дорогой особняк в районе!
История сделки
Футболисты уже договорились о передаче жилья. Сделка была заключена между двумя игроками и их ближайшими советниками – матерью Мбаппе Файзой Ламари и братом Рамоса Рене.
Мбаппе купит дом Рамоса в Мадриде. Сумма сделки огромна!
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