Мбаппе купит дом Рамоса в Мадриде. Сумма сделки огромна!

Мбаппе купит дом Рамоса в Мадриде за € 18 млн

Килиан договорился о покупке дома Серхио Рамоса в Мадриде. Изначально испанец планировал продать французу другой особняк в том же районе за сумму около € 6 млн, но Мбаппе предпочёл более дорогостоящий вариант!