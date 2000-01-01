«Байер» в двух матчах от мегарекорда
Беспроигрышная серия «Байера» достигла 47 матчей. Подопечным Хаби Алонсо нужно не проиграть ещё две встречи, чтобы побить рекорд 59-летней давности!
Красивая серия
Сейчас леверкузенский «Байер» сыграл 47 матчей во всех турнирах, одержав 39 побед и восемь раз сыграв вничью. Это крупнейшая беспроигрышная серия в XXI веке! Но в европейской истории была команда, которая не терпела поражений большее число игр.
Достижение «Бенфики»
«Бенфика» в период с 1963 по 1965 год провела без поражений 48 матчей подряд во всех соревнованиях. Их серия прервалась в 1/4 финала Кубка европейских чемпионов с «Реалом».
«Байер» в двух матчах от рекордной беспроигрышной серии в истории Европы!
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