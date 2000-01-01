«Байер» в двух матчах от рекордной беспроигрышной серии в истории Европы!

Красивая серия

Сейчас леверкузенский «Байер» сыграл 47 матчей во всех турнирах, одержав 39 побед и восемь раз сыграв вничью. Это крупнейшая беспроигрышная серия в XXI веке! Но в европейской истории была команда, которая не терпела поражений большее число игр.