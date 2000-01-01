Футболист в форме и с медалью пошёл праздновать в город выход в Чемпионшип. Видео

Футболист необычно отпраздновал выход в Чемпионшип

«Дерби Каунти» обыграл «Карлайл Юнайтед», взял серебро третьей лиги Англии и вышел в Чемпионшип. Полузащитник клуба Лиам Томпсон сразу после матча пошёл праздновать это событие в город. Прямо в футбольной форме и с серебряной медалью. Посмотрите, как ему были рады фанаты!