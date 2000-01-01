Самир Насри слегка прибавил в весе
Официально экс-хавбек сборной Франции, «Арсенала» и «Ман Сити» завершил карьеру месяц назад. А последний матч сыграл в 2020 году.
Начинал Самир Насри как раз в «Марселе»
С 1995 года был в системе клуба, где его прозвали Маленький принц. Взял приз лучшего молодого игрока Франции-2006/2007. Всего отыграл за «ОМ» 121 матч, 11 голов и уехал к Венгеру в «Арсенал».
В «Арсенале» он оформился в одного из самых перспективных атакеров
Болельщики даже прозвали его наследником Зидана. Однако летом 2011-го Насри согласился на переход в стремительно раскачивающийся «Ман Сити». Болельщики были недовольны, решив, что игрок выбрал деньги.
В «Сити» собрал трофеи: по 2 титула чемпиона и Кубка лиги
В дебютной игре с «Тоттенхэмом» сделал хет-трик из голевых (5:1). Полноценной звездой, впрочем, всё же не стал: 130 матчей и 18 голов за 6 лет.
Затем была аренда в «Севилью»
Перезагрузка не удалась. Сезон-2016/2017 был ниже ожиданий: 23 матча и 2 гола.
За € 3,5 млн его выкупил «Антальяспор»
И вроде бы получился бодрый старт — гол в дебютной игре, но уже через полгода контракт был расторгнут.
Почти год Насри был свободным агентом, зимой-2019-го его взял «Вест Хэм»
Контракт был до конца сезона, но даже шанс на продление был исключён дисквалификацией на полгода (после неудачной апелляции — на год) за нарушение антидопинговых правил из-за витаминной терапии.
На сезон-2019/2020 француза подписал «Андерлехт»
И снова мимо: только 7 матчей, 1 гол и апатия.
Месяц назад 34-летний Насри официально завершил карьеру
Есть ощущение, впрочем, что расслабился он раньше. Зато теперь выступает в шоу-матчах за родной «Марсель». Со всем своим опытом!
Самир Насри слегка прибавил в весе
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