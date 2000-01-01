Почти год Насри был свободным агентом, зимой-2019-го его взял «Вест Хэм»

Контракт был до конца сезона, но даже шанс на продление был исключён дисквалификацией на полгода (после неудачной апелляции — на год) за нарушение антидопинговых правил из-за витаминной терапии.