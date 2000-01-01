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18 лет назад Вадим Евсеев прокричал то самое слово после победы над Уэльсом
18 лет назад Вадим Евсеев прокричал то самое слово после победы над Уэльсом
Забил гол, нарушив указания тренера. →
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Уэльс и Россия играли в стыковых матчах за билет на Евро-2004
Уэльс и Россия играли в стыковых матчах за билет на Евро-2004
В Москве было по нулям. Поэтому в Кардифф команда Георгия Ярцева ехала за победой, но ожидала больших сложностей. Как минимум 73 тысячи болельщиков хозяев на трибунах. →
Героем встречи стал Вадим Евсеев — автор единственного гола
Героем встречи стал Вадим Евсеев — автор единственного гола
Защитник «Локомотива» ударно подключился на штрафной и поймал навес Ролана Гусева. →
После игры Евсеев рассказал, что гол — его импровизация:
После игры Евсеев рассказал, что гол — его импровизация:
«На установках Ярцев ни разу не говорил, чтобы я шёл в штрафную на стандарты. Моей задачей было не забивать мячи, а обороняться и начинать атаки. А при стандартах следовало оставаться с партнёром. →
Чаще всего с Димой Сенниковым — за линией штрафной и держать нападающих соперника, которые не отходили назад. А тут никто из валлийцев впереди не остался. Ну и решил: а дай-ка попробую. →
Чаще всего с Димой Сенниковым — за линией штрафной и держать нападающих соперника, которые не отходили назад. А тут никто из валлийцев впереди не остался. Ну и решил: а дай-ка попробую. →
Евсеев посвятил гол дочери, которая перенесла сложную операцию на сердце
Евсеев посвятил гол дочери, которая перенесла сложную операцию на сердце
Когда увидел мяч в сетке, почувствовал, что сделал это ради Полины. Ей гол и посвятил». →
Но самый известный момент случился после финального свистка
Но самый известный момент случился после финального свистка
Телекамера выхватила героя матча, и Евсеев на эмоциях несколько раз передал «привет» валлийцам: «### вам, понятно?! ###!»
Полноценная история того матча — в нашем <a href="https://www.championat.com/football/article-4500301-reshayuschie-matchi-sbornoj-rossii-rossiya-uels-stykovye-matchi-evro-2004-legendarnaya-fraza-vadima-evseeva-kak-eto-bylo.html">материале</a>
Полноценная история того матча — в нашем материале
«Я сделал это ради Полины». Россия только раз пробилась на крупный турнир через стыки
18 лет назад Вадим Евсеев прокричал то самое слово после победы над Уэльсом
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