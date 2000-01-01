18 лет назад Вадим Евсеев прокричал то самое слово после победы над Уэльсом

После игры Евсеев рассказал, что гол — его импровизация:

«На установках Ярцев ни разу не говорил, чтобы я шёл в штрафную на стандарты. Моей задачей было не забивать мячи, а обороняться и начинать атаки. А при стандартах следовало оставаться с партнёром. →