Черчесов — в Венгрии! А как наши тренеры работали за границей раньше?

Бывший наставник сборной России уже побеждал в Польше, а теперь возглавил лидера чемпионата Венгрии «Ференцварош». Самое время вспомнить других наших тренеров, которые пробовали в зарубежных клубах.