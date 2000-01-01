Вратарь-гигант пробился в большой футбол
В румынском «Стяуа» растёт талант. Вратарю Александру Максиму всего 14 лет, но про него уже многие знают. Всё из-за аномально большого роста.
Максим быстро растёт не только в плане карьеры. Сейчас парню всего 14 лет (в конце января исполнится 15), а его рост уже 199 см! Весит он 83 кг.
Карьера Максима развивается стремительно. До последнего времени тинейджер выступал за команду U15, а недавно попал в состав U19. Круто для его возраста!
Теперь Максима стали привлекать к работе с основой «Стяуа», он стал четвёртым вратарём команды. Александру — с отрывом самый юный футболист в составе.
Для сравнения, вот основной вратарь «Стяуа» Андрей Влад. Он старше Максима на восемь лет, но уступает ему в габаритах. Рост Влада — 190 см.
Вратарь-гигант пробился в большой футбол
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