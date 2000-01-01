Самые странные рекорды футбольных звёзд мира из Книги Гиннеса

Роберт Левандовски — четыре сертификата Книги Гиннеса за один матч

Самый быстрый хет-трик (3 минуты и 22 секунды), покер (5 минут и 42 с) и пента-трик (8 минут и 59 с), рекорд по голам в одном матче Бундеслиги. Сделал всё в игре с «Вольфсбургом» в 2015-м.