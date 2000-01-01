Самые странные рекорды футбольных звёзд мира из Книги Гиннеса
Выбираем только необычные достижения. Здесь не будет рекорда Лионеля Месси по голам за год (91) или рекорда Криштиану Роналду по голам за сборную (111).
Икер Касильяс — наибольшее количество голов с центра поля за минуту
Испанский вратарь принял участие в челлендже на китайском телевидении в 2011 году и забил мяч в ворота с центральной линии 11 раз за 60 секунд. Больше в мире никто не смог.
Дэвид Симен — поймал мяч, брошенный с наибольшей высоты
Легендарный английский вратарь поймал мяч, летевший со скоростью 137 км/час при падении с высоты 102,5 м.
Райан Сессеньон — лучшее время по попаданию в обе штанги и перекладину
Молодой английский футболист попал в обе штанги и перекладину ударами из-за пределов штрафной площадки всего за 7,75 секунды.
Эдерсон — удар мяча на рекордно большое расстояние
Вратарь «Манчестер Сити» ударом отправил мяч на 75,35 метра. Предыдущее рекордное достижение было превышено на 5,5 метров.
Джейми Реднапп — поймал на ногу мяч, брошенный с рекордной высоты
Поймал на ногу мяч, брошенный с высоты 18,59 м, и побил рекорд Месси (17,98 м). Ещё 2 странных рекорда Джейми: ему удалось развернуть своё авто за 11.85 с и за 5,14 с выпить чашку горячего шоколада.
Роберт Левандовски — четыре сертификата Книги Гиннеса за один матч
Самый быстрый хет-трик (3 минуты и 22 секунды), покер (5 минут и 42 с) и пента-трик (8 минут и 59 с), рекорд по голам в одном матче Бундеслиги. Сделал всё в игре с «Вольфсбургом» в 2015-м.
Деле Алли — рекорд по числу прокидок мяча сопернику между ног (nutmegs) за 30 с
В 2017-м Алли восемь раз за 30 секунд пробросил мяч между ног одноклубника по «Тоттенхэму» Жоржа-Кевина Н’Куду, выступившего в роли манекена.
Самые странные рекорды футбольных звёзд мира из Книги Гиннеса
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