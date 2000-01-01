10 самых красивых форм сезона. Ретро от «Юнайтед», бело-розовый «ПСЖ» и та самая «Венеция»

Топ-10 футбольных форм европейских клубов сезона-2021/2022
Футбольные формы европейских команд с каждым годом становятся продуманнее, красивее и технологичнее. А выбрать среди них самую-самую – всё труднее.
Домики Марселя – на форме «Марселя»
Лазурно-синяя форма, а внутри неё – горящие золотым окна. Хочется всматриваться в каждое или просто оказаться в уютном (как кажется по форме) Марселе прямо сейчас.
Ретроформа «Юнайтед» и отсылки к 1992 году
Стиль так называемой «снежинки» сделал красно-голубую форму «МЮ» узнаваемой в 1992 году. Теперь – осмысленное и осовремененное возвращение к классике.
Пастельный «ПСЖ» в непарижских цветах
Белая форма с чёрной и розовой полосами сделана из полиэстера (то есть переработанных пластиковых бутылок). В такой за Париж в Лиге чемпионов дебютировал Месси!
Горная «Бавария»
Вы знали, что за Мюнхеном расположены горы? Они отражены на выездной, бело-серой форме «Баварии». Обратите внимание, как они прорисованы и что все они разные.
Форма «Барселоны» – путеводитель по городу
Комплект под Лигу чемпионов (уже не актуальный) показывает схемы районов Барселоны.
«Аякс» слушает Боба Марли
«Фанаты «Аякса» уважают и исполняют песню про трёх маленьких птиц Three Little Birds – они же расположены в зоне шеи чёрной формы с вкреплениями регги-цветов.
Змеиная выездная форма «Интера». Откуда там змеи?
Змей вы можете заметить как на миланской геральдике, так и во время прогулки по миланскому замку Сфорца. А теперь ещё и на выездной форме. Домашняя же – чёрно-синяя – стилизована под змеиную чешую.
Та самая стильная «Венеция» и социальная акция клуба
Чёрный, белый, алый и голубой – каждый из четырёх комплектов формы «Венеции» наполнен золотыми веницианскими львами и словом VENEZIA. А покупая голубой комплект, болельщики вносят вклад в спасение местной лагуны.
Белоснежный «Арсенал» – тут дело не только в стиле
Убрав всё красное и тёмно-синее из традиционной красно-белой формы, номеров, эмблемы и логотипов, лондонцы привлекли внимание к высокому уровню насилия в Лондоне. Акция называется No More Red, то есть «больше ничего красного».
10 комплектов формы у «Наполи»: с отсылками к Хэллоуину и Марадоне
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Чёрные формы стилизованы под паутину в честь Хэллоуина. Встроенный в отпечаток пальца портрет Диего Марадоны – в годовщину смерти великого аргентинца. А также переменчивые детали в красных, белых и голубых формах неаполитанцев от Armani – отдельный вид футбольного искусства.
Чёрные формы стилизованы под паутину в честь Хэллоуина. Встроенный в отпечаток пальца портрет Диего Марадоны – в годовщину смерти великого аргентинца. А также переменчивые детали в красных, белых и голубых формах неаполитанцев от Armani – отдельный вид футбольного искусства.
10 самых красивых форм сезона. Ретро от «Юнайтед», бело-розовый «ПСЖ» и та самая «Венеция»
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