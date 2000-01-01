10 самых красивых форм сезона. Ретро от «Юнайтед», бело-розовый «ПСЖ» и та самая «Венеция»

Змеиная выездная форма «Интера». Откуда там змеи?

Змей вы можете заметить как на миланской геральдике, так и во время прогулки по миланскому замку Сфорца. А теперь ещё и на выездной форме. Домашняя же – чёрно-синяя – стилизована под змеиную чешую.