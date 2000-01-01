«Челси» при Абрамовиче выиграл всё. Ностальгическая подборка фото

Все трофеи «Челси» при Романе Абрамовиче
Лондонцы взяли последний недостающий титул. Теперь «Челси» ещё и чемпион мира среди клубов. Для команды это уже 21-й трофей в эпоху Абрамовича, которая началась в 2003-м. Вспоминаем все титулы.
2005
Первые трофеи пришли на второй сезон при Абрамовиче. «Челси» под руководством Жозе Моуринью стал чемпионом Англии, взял Кубок лиги и Суперкубок.
2006
На следующий год «Челси» защитил чемпионский титул. Других трофеев не было.
2007
«Челси» проиграл чемпионскую гонку, но взял Кубок Англии и Кубок лиги. Осенью ушёл Моуринью.
2009
После бестрофейного сезона-2007/2008 «Челси» выиграл Кубок и Суперкубок Англии. Постарались Гус Хиддинк и сменивший его Карло Анчелотти.
2010
Первый сезон при Анчелотти удался. «Челси» стал чемпионом и взял Кубок Англии.
2012
За бестрофейный второй сезон Анчелотти уволили. С Андре Виллаш-Боашем «Челси» стартовал неудачно, зато подхвативший команду Роберто Ди Маттео помог впервые взять Лигу чемпионов, а заодно Кубок Англии.
2013
После увольнения Ди Маттео «Челси» назначил Рафаэля Бенитеса. Испанец подтвердил репутацию еврокубковой легенды и взял Лигу Европы.
2015
В сезоне-2013/2014 «Челси» вновь тренировал Моуринью. На второй год вернулись и трофеи — команда стала чемпионом и взяла Кубок лиги.
2017
Мощный первый сезон при Антонио Конте принёс «Челси» неожиданное чемпионство.
2018
Перед увольнением Конте привёл «Челси» к победе в Кубке Англии.
2019
Единственный сезон Маурицио Сарри в «Челси» закончился победой в Лиге Европы.
2021
Теперь «Челси» зажигает с Томасом Тухелем во главе. Перед тем как стать чемпионом мира среди клубов, команда в прошлом году во второй раз выиграла Лигу чемпионов и захватила Суперкубок УЕФА.
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