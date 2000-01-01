Василию Уткину — 50! Лучшие цитаты российского комментатора
Одному из лучших футбольных комментаторов России исполнилось 50 лет. Собрали самые классные цитаты за его карьеру. Их было много, поэтому выбрать лучшие оказалось не так уж просто.
«Я видел дриблинг Арбелоа!»
Эту фразу знает, пожалуй, каждый футбольный болельщик. Она стала универсальной, чтобы описать дриблинг любого футболиста, от которого не ждёшь такой финт. Кстати, ещё Уткин говорил так: «Я видел дриблинг Инсаурральде, друзья мои! Жизнь никогда не будет прежней!»
«Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живём»
Василий Уткин – о невероятном полуфинале Лиги чемпионов «Челси» — «Барселона» (1:0) в 2012-м.
«Я не болельщик; болею всегда только за наших, когда они играют с ненашими»
О том, за кого болеет.
«Падение Неймара – это всегда красиво. Даже Плющенко так красиво не падает»
«Барселона» — «Реал», март 2015-го. Впрочем, ничего не изменилось.
«На поле выйдет Хурадо. Будет похурадостнее»
«Спартак» — «Рубин», 2015 год.
«Крауч! Расти, Крауч! Будь ещё выше, Крауч!»
ЧМ-2006. Англия — Тринидад и Тобаго, 2:0. В том легендарном репортаже была ещё классная фраза: «Англия-то она одна, а тут Тринидад и ещё Тобаго — вдвоём на одного».
«Мама, я смотрю этот матч! Я смотрю этот футбол»
«МЮ» – «Реал», 4:3, хет-трик Роналдо. После этого матча Роман Абрамович купил «Челси».
«Как прекрасен на нашей трибуне Пётр I: победитель шведов, учившийся у голландцев».
Матч сборной России со Швецией во время Евро-2008. Тогда на нашей трибуне был баннер с Петром I.
«Мама, я смотрю этот матч!» Василию Уткину — 50
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