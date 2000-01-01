Кто в РПЛ быстрее всего забил 50 голов. В топ-3 — только представители «Спартака» и ЦСКА

Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Кто в РПЛ быстрее всего забил 50 голов
Кто в РПЛ быстрее всего забил 50 голов
Новичок ЦСКА Языджи выдал лучший старт в РПЛ среди всех легионеров. Он забивает в 4 матчах подряд и уже записал на свой счёт 6 голов. Вспоминаем, какие футболисты быстрее всего добирались до полусотни мячей в чемпионате России.
AMP-версия
20. Роман Павлюченко: 50 голов за 153 матча
20. Роман Павлюченко: 50 голов за 153 матча
У СуперПава был яркий старт в «Роторе» — 14 голов на 65 игр. А затем ему понадобилось 88 матчей в «Спартаке», чтобы добить до 50.
19. Сергей Корниленко — 50 голов за 152 матча
19. Сергей Корниленко — 50 голов за 152 матча
Белорусскому форварду понадобилось чуть меньше матчей, зато сразу 4 клуба. Он феерил в «Томи» (17 голов за 25 матчей), а вот в «Зените» и «Рубине» получилось скромно. В Питере Корниленко забил лишь 1 гол в 11 матчах, в Казани — 3 в 8. Зато в «Крыльях» он раскрылся и в будущем стал легендой: для полусотни голов ему понадобилось 108 матчей.
18. Валерий Кечинов — 50 голов за 151 матч
18. Валерий Кечинов — 50 голов за 151 матч
Большую часть своих голов в РПЛ Кечинов забил за «Спартак» (36 в 111 матчах). Хотя более эффективным он был в «Сатурне» (который ещё был REN TV): 13 голов в 36 матчах. А вот юбилейный гол пришёлся уже на «Шинник».
17. Андрей Тихонов — 50 голов за 139 матчей
17. Андрей Тихонов — 50 голов за 139 матчей
Легенда «Спартака» именно за красно-белый клуб и оформил свой рекорд.
15-16. Дмитрий Сычёв — 50 голов за 129 матчей
15-16. Дмитрий Сычёв — 50 голов за 129 матчей
Эффектно начав в «Спартаке» (9 голов в чемпионате России за 18 матчей), Сычёв уехал в Европу, а затем вернулся и творил бомбардирские подвиги в «Локомотиве». Чтобы добраться до 50 голов, ему понадобилось 129 матчей.
15-16. Владимир Кулик — 50 голов за 129 матчей
15-16. Владимир Кулик — 50 голов за 129 матчей
Столько же матчей, сколько Сычёву, понадобилось воспитаннику «Зенита». Хотя Кулик большую часть голов забил всё же в ЦСКА — 39 в 97 матчах. За «Зенит» у него было 11 голов в 32 играх.
14. Андрей Каряка — 50 голов за 126 матчей
14. Андрей Каряка — 50 голов за 126 матчей
Переехав в Россию, Каряка раззабивался в «Крыльях», однако остановился в шаге от «полтинника» — 49 голов за 125 матчей. Перешагнул «за 50» он уже после возвращения из «Бенфики», забив за «Сатурн».
13. Дмитрий Кириченко — 50 голов за 124 матча
13. Дмитрий Кириченко — 50 голов за 124 матча
Свои первые 50 голов Кириченко выбил за «Ростов» (38 мячей в 108 матчах) и ЦСКА. За армейцев получилось особенно эффектно: 12 голов в 16 матчах.
12. Кевин Кураньи — 50 голов за 117 матчей
12. Кевин Кураньи — 50 голов за 117 матчей
Интересно, что Кураньи так и остановился на отметке в 50 голов в РПЛ.
11. Олег Терёхин — 50 голов за 114 матчей
11. Олег Терёхин — 50 голов за 114 матчей
Ещё один представитель «Динамо» в клубе «50». Также играл за «Локомотив».
10. Александр Кержаков — 50 голов за 111 матчей
10. Александр Кержаков — 50 голов за 111 матчей
Первый голевой юбилей Кержаков встретил совсем молодым — в период с 2001 по 2004 год.
9. Владимир Нидергаус — 50 голов за 108 матчей
9. Владимир Нидергаус — 50 голов за 108 матчей
Легенда «Ротора» и отечественного футбола нулевых.
8. Олег Веретенников — 50 голов за 103 матча
8. Олег Веретенников — 50 голов за 103 матча
И ещё один герой Волгограда, для которого эти 50 голов были только началом большого пути.
6-7. Вагнер Лав — 50 голов за 101 матч
6-7. Вагнер Лав — 50 голов за 101 матч
Крутой старт одного из лучших форвардов в РПЛ.
6-7. Александр Маслов — 50 голов за 101 матч
6-7. Александр Маслов — 50 голов за 101 матч
Легенда «Ростова», на период «Ростсельмаша» пришлось и основное количество голов (44 за 77 матчей). А до этого Маслов забил 6 голов в 24 играх за ставропольское «Динамо».
5. Квинси Промес — 50 голов за 98 матчей
5. Квинси Промес — 50 голов за 98 матчей
Голландцу хватило трёх сезонов, чтобы выбить «полтинник». Пополнять свой бомбардирский счёт он продолжает.
4. Халк — 50 голов за 90 матчей
4. Халк — 50 голов за 90 матчей
Бразилец феерил исключительно за «Зенит» и очень быстро прошёл отметку в 50 голов.
3. Владимир Бесчастных — 50 голов за 88 матчей
3. Владимир Бесчастных — 50 голов за 88 матчей
Бесчастных в топе самых эффективных нападающих: всего 88 матчей понадобилось для полусотни голов. Забивал он за «Спартак» — начал в марте 1992-го, а достиг отметки уже в 2002-м. С 1994 по 2001 год он был в европейской «командировке»: «Вердер» и «Расинг». Потом играл в «Динамо».
2. Сейду Думбия — 50 голов за 76 матчей
2. Сейду Думбия — 50 голов за 76 матчей
Ивуарийский форвард — ещё один пример эффективной селекции ЦСКА.
1. Веллитон — 50 голов за 75 матчей
1. Веллитон — 50 голов за 75 матчей
Самый эффективный нападающий «клуба 50».
Кто в РПЛ быстрее всего забил 50 голов. В топ-3 — только представители «Спартака» и ЦСКА
Читайте также
Сколько зарабатывают самые богатые футболисты
Сколько зарабатывают самые богатые футболисты
Самые дорогие составы сборных на ЧМ-2022
Самые дорогие составы сборных на ЧМ-2022
Игроки РПЛ, проводящие лучший сезон в карьере
Игроки РПЛ, проводящие лучший сезон в карьере
Культовые моменты «эль класико» в XXI веке
Культовые моменты «эль класико» в XXI веке
Самые молодые футболисты РПЛ в этом сезоне
Самые молодые футболисты РПЛ в этом сезоне
Топ-бомбардиры РПЛ после выхода на замену
Топ-бомбардиры РПЛ после выхода на замену
Футболисты-лидеры по хет-трикам в истории РПЛ
Футболисты-лидеры по хет-трикам в истории РПЛ
Самые результативные россияне в Лиге чемпионов
Самые результативные россияне в Лиге чемпионов
Топ-бомбардиры евросезона после выхода на замену
Топ-бомбардиры евросезона после выхода на замену
Василию Уткину — 50! Лучшие цитаты
Василию Уткину — 50! Лучшие цитаты
Самые возрастные футболисты в истории
Самые возрастные футболисты в истории
Как «Зенит» изменился за зиму
Как «Зенит» изменился за зиму
Как ЦСКА изменился зимой
Как ЦСКА изменился зимой
Как «Динамо» изменилось за зиму
Как «Динамо» изменилось за зиму
Как «Спартак» изменился за зиму
Как «Спартак» изменился за зиму
Как изменился «Локо» за зиму
Как изменился «Локо» за зиму
© championat.com 2000–2022