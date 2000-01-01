Кто в РПЛ быстрее всего забил 50 голов. В топ-3 — только представители «Спартака» и ЦСКА

Кто в РПЛ быстрее всего забил 50 голов
Новичок ЦСКА Языджи выдал лучший старт в РПЛ среди всех легионеров. Он забивает в 4 матчах подряд и уже записал на свой счёт 6 голов. Вспоминаем, какие футболисты быстрее всего добирались до полусотни мячей в чемпионате России.
20. Роман Павлюченко: 50 голов за 153 матча
У СуперПава был яркий старт в «Роторе» — 14 голов на 65 игр. А затем ему понадобилось 88 матчей в «Спартаке», чтобы добить до 50.
19. Сергей Корниленко — 50 голов за 152 матча
Белорусскому форварду понадобилось чуть меньше матчей, зато сразу 4 клуба. Он феерил в «Томи» (17 голов за 25 матчей), а вот в «Зените» и «Рубине» получилось скромно. В Питере Корниленко забил лишь 1 гол в 11 матчах, в Казани — 3 в 8. Зато в «Крыльях» он раскрылся и в будущем стал легендой: для полусотни голов ему понадобилось 108 матчей.
18. Валерий Кечинов — 50 голов за 151 матч
Большую часть своих голов в РПЛ Кечинов забил за «Спартак» (36 в 111 матчах). Хотя более эффективным он был в «Сатурне» (который ещё был REN TV): 13 голов в 36 матчах. А вот юбилейный гол пришёлся уже на «Шинник».
17. Андрей Тихонов — 50 голов за 139 матчей
Легенда «Спартака» именно за красно-белый клуб и оформил свой рекорд.
15-16. Дмитрий Сычёв — 50 голов за 129 матчей
Эффектно начав в «Спартаке» (9 голов в чемпионате России за 18 матчей), Сычёв уехал в Европу, а затем вернулся и творил бомбардирские подвиги в «Локомотиве». Чтобы добраться до 50 голов, ему понадобилось 129 матчей.
15-16. Владимир Кулик — 50 голов за 129 матчей
Столько же матчей, сколько Сычёву, понадобилось воспитаннику «Зенита». Хотя Кулик большую часть голов забил всё же в ЦСКА — 39 в 97 матчах. За «Зенит» у него было 11 голов в 32 играх.
14. Андрей Каряка — 50 голов за 126 матчей
Переехав в Россию, Каряка раззабивался в «Крыльях», однако остановился в шаге от «полтинника» — 49 голов за 125 матчей. Перешагнул «за 50» он уже после возвращения из «Бенфики», забив за «Сатурн».
13. Дмитрий Кириченко — 50 голов за 124 матча
Свои первые 50 голов Кириченко выбил за «Ростов» (38 мячей в 108 матчах) и ЦСКА. За армейцев получилось особенно эффектно: 12 голов в 16 матчах.
12. Кевин Кураньи — 50 голов за 117 матчей
Интересно, что Кураньи так и остановился на отметке в 50 голов в РПЛ.
11. Олег Терёхин — 50 голов за 114 матчей
Ещё один представитель «Динамо» в клубе «50». Также играл за «Локомотив».
10. Александр Кержаков — 50 голов за 111 матчей
Первый голевой юбилей Кержаков встретил совсем молодым — в период с 2001 по 2004 год.
9. Владимир Нидергаус — 50 голов за 108 матчей
Легенда «Ротора» и отечественного футбола нулевых.
8. Олег Веретенников — 50 голов за 103 матча
И ещё один герой Волгограда, для которого эти 50 голов были только началом большого пути.
6-7. Вагнер Лав — 50 голов за 101 матч
Крутой старт одного из лучших форвардов в РПЛ.
6-7. Александр Маслов — 50 голов за 101 матч
Легенда «Ростова», на период «Ростсельмаша» пришлось и основное количество голов (44 за 77 матчей). А до этого Маслов забил 6 голов в 24 играх за ставропольское «Динамо».
5. Квинси Промес — 50 голов за 98 матчей
Голландцу хватило трёх сезонов, чтобы выбить «полтинник». Пополнять свой бомбардирский счёт он продолжает.
4. Халк — 50 голов за 90 матчей
Бразилец феерил исключительно за «Зенит» и очень быстро прошёл отметку в 50 голов.
3. Владимир Бесчастных — 50 голов за 88 матчей
Бесчастных в топе самых эффективных нападающих: всего 88 матчей понадобилось для полусотни голов. Забивал он за «Спартак» — начал в марте 1992-го, а достиг отметки уже в 2002-м. С 1994 по 2001 год он был в европейской «командировке»: «Вердер» и «Расинг». Потом играл в «Динамо».
2. Сейду Думбия — 50 голов за 76 матчей
Ивуарийский форвард — ещё один пример эффективной селекции ЦСКА.
1. Веллитон — 50 голов за 75 матчей
Самый эффективный нападающий «клуба 50».
Кто в РПЛ быстрее всего забил 50 голов. В топ-3 — только представители «Спартака» и ЦСКА
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