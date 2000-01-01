Представлен новый мяч чемпионата мира! А как они менялись за всю историю турнира?

Как менялись мячи чемпионатов мира по футболу
Почти за век официальные мячи чемпионатов мира кардинально изменились. Даже актуальный мяч, который анонсировали в Катаре, почти не похож на тот, который использовали в России.
Уругвай-1930, Tiento, T-model
На первом ЧМ в истории использовали два разных мяча, один был легче, другой – тяжелее. Но тогда это никого не смущало.
Италия-1934, Federale-102
Инновационной особенностью этого мяча было наличие отдельной панели с хлопковой шнуровкой, которая пришла на смену кожаной.
Франция-1938, Allen
Мяч по-прежнему изготавливался вручную, но был явно удобнее прежнего.
Бразилия-1950, Duplo T
С кожаной поверхности навсегда исчезла шнуровка, это сократило количество травм. Впервые разрешили печать лого компании.
Швейцария-1954, Swiss World Champion
Впервые появилось регулирование размеров мяча, веса и диаметра.
Швеция-1958, Top Star
Впервые был представлен в трёх цветах – коричневом, оранжевом и белом.
Чили-1962, Crack Top Star
Не понравился судьям и игрокам. По ходу одного из матчей судья отправил делегацию команд за другим.
Англия-1966, Challenge 4-star
Был похож на образец 1958 года и в целом понравился всем.
Мексика-1970, Telsar
Впервые сыграли мячом от adidas. Его изготовили из кожи по форме усечённого икосаэдра. Название дали в честь американского искусственного спутника Земли, выпущенного в 1962 году.
Германия-1974, Telstar Durlast
Идентичные прежним материал и техника производства. Глобально никаких изменений, кроме слов на мяче и его цвета.
Аргентина-1978, Tango
Полностью обновлённый дизайн, запомнившийся многим: дизайнеры создали оптическое впечатление 12 одинаковых кругов. Улучшенная устойчивость к атмосферным воздействиям.
Испания-1982, Tango Espana
Первый мяч, сделанный из смеси кожи и синтетических материалов. У него было специальное полиуретановое покрытие в качестве водоотталкивающего элемента.
Мексика-1986, Azteca
Первый мяч, полностью изготовленный из синтетических материалов. Дизайн на нём делал отсылки к фрескам ацтеков.
Италия – 1990, Etrusco
Три головы этрускских львов украшали каждую из 20 триад, использовавшихся в дизайне мяча. По сравнению со своими предшественниками Etrusco имел улучшенные качества водонепроницаемости, износостойкости и отскока.
США-1994, Questra
Авторы создали более лёгкий и реагирующий мяч, а в его триадах использовали сочетание звёзд.
Франция-1998, Tricolore
Первый цветной мяч чемпионата мира. При создании использовали синтетическую пену, отвечавшую за одинаковое распределение при ударе. Впервые мяч изготавливали не в Европе, а в Марокко.
Япония и Южная Корея — 2002, Fevernova
Улучшение качества мяча плюс новый дизайн – он пользовался огромным спросом во всём мире уже после ЧМ-2002. Всего было продано больше 6 миллионов копий по всему миру.
Германия-2006, +Teamgeist
Названием создатели напомнили, что важнейшая составляющая успеха – командный дух. Мяч состоял из 14 структурных панелей, что повышало точность удара и увеличение контроля.
ЮАР-2010, Jabulani
Перевод названия мяча – «праздновать». Дизайн полностью отражал южноафриканский дух. А технология термосклеивания ещё больше увеличивала точность удара. И добавляла непредсказуемости полёту мяча.
Бразилия-2014, Brazuka
Дизайн мяча описали в adidas как революционный, при этом его структура не сильно изменилась по сравнению с предшественником. Зато продажи в Бразилии были колоссальные.
Россия-2018, Telsar 18
Возвращение к ЧМ-1970 с точки зрения дизайна. Мяч имел такой же чёрно-белый окрас. Главным новшеством является наличие внутри мяча чипа NFC, к которому каждый может подключиться со своего смартфона.
Катар-2022, Al Rihla
Региональный дизайн плюс усовершенствованное качество. Создатели отмечают, что в полёте он движется быстрее, чем его предшественники.
Представлен новый мяч чемпионата мира! А как они менялись за всю историю турнира?
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