Футболисты из России в иностранных клубах. Самый полный список

Евгений Назаров, 24 года — «Богемианс», Чехия

Этот сезон во всех турнирах:

1 матч



Назаров перебрался в «Богеминас» в январе, и пока идёт процесс адаптации к новой команде. Сам чемпионат для Евгения знакомый (он был в аренде в «Теплице»), побороться за основу тоже реально — конкуренция в защите не то чтобы супер.