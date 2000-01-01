Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Футболисты из России в иностранных клубах. Самый полный список
Футболисты из России в иностранных клубах. Самый полный список
«Чемпионат» собрал всех игроков и одного главного тренера из России в разных странах мира. Исключая СНГ, там россиян слишком много. Мы не учитывали футболистов до 18 лет из европейских академий.

Список выстроили по возрасту: от самых молодых к самым опытным.
AMP-версия
Ярослав Михайлов, 18 лет — «Шальке», Германия
Ярослав Михайлов, 18 лет — «Шальке», Германия
Этот сезон во всех турнирах:
10 матчей (1 гол, 1 передача)
Михайлов играет с переменным успехом: 5 раз в старте, 5 раз вышел на замену, 14 игр провёл в запасе. Его клуб идёт на четвёртом месте во Второй Бундеслиге.
Владислав Чёрный, 18 лет — «Арминия», Германия
Владислав Чёрный, 18 лет — «Арминия», Германия
Этот сезон во всех турнирах:
15 матчей (1 гол)
Чёрный играет за молодёжку «Арминии» в Западной Бундеслиге. При этом Владислав семь раз попадал в заявку основы на матчи Первой Бундеслиги и один раз — на Кубок Германии.
Рамиль Мустафаев, 18 лет — «Легия», Польша
Рамиль Мустафаев, 18 лет — «Легия», Польша
Этот сезон во всех турнирах:
17 матчей (4 гола, 1 передача)
Ярко показал себя на позиции правого защитника в «Стали», и в январе Мустафаев перешёл в «Легию». Пока что чаще играет за вторую команду, но забил дебютный гол в первом матче.
Владислав Голдин, 18 лет — «Црвена Звезда», Сербия
Владислав Голдин, 18 лет — «Црвена Звезда», Сербия
Этот сезон во всех турнирах:
8 матчей
Полузащитник в юном возрасте (ещё в 2015 году) сменил академию «Спартака» на «Звезду». Голдин старается пробиться в основу, но пока играет нечасто даже в молодёжке.
Магомедхабиб Абдусаламов, 18 лет — «Пафос», Кипр
Магомедхабиб Абдусаламов, 18 лет — «Пафос», Кипр
Этот сезон во всех турнирах:
13 матчей (3 гола, 1 передача)
Абдусаламов играет с переменным успехом. К примеру, в 2022 году провёл четыре матча из 13.
Сергиос Фенеридис, 18 лет — АПОЭЛ, Кипр
Сергиос Фенеридис, 18 лет — АПОЭЛ, Кипр
Этот сезон во всех турнирах:
1 матч
Фенеридис сыграл лишь однажды, но 10 раз попал в заявку основы. В августе защитник получил вызов в сборную России до 18 лет, провёл четыре матча и забил один гол.
Денис Плитко, 19 лет — «Бари», Италия
Денис Плитко, 19 лет — «Бари», Италия
Пока не сыграл в этом сезоне

Плитко родился в Петербурге, но воспитанник итальянского футбола. Вратарь пока не дебютировал во взрослом футболе, находится в резерве.
Никита Иосифов, 20 лет — «Вильярреал», Испания
Никита Иосифов, 20 лет — «Вильярреал», Испания
Этот сезон во всех турнирах:
25 матчей (6 голов, 1 передача)

 Иосифов упорно идёт к своей цели — основному составу «Вильярреала». Дебют в Ла Лиге уже был (пусть и минута). За вторую команду он играет часто, а это главное. Эмери отмечал осенью, что Иосифов хорошо адаптируется и работает на тренировках.
Эдгар Севикян, 20 лет — «Леванте», Испания
Эдгар Севикян, 20 лет — «Леванте», Испания
Этот сезон во всех турнирах:
11 матчей (1 гол)
Севикян давно в Испании и, казалось, вот-вот пробьётся в главную команду «Леванте». Однако в этом сезоне вингер забуксовал: упали игровое время и эффективность. Ждём, что молодой парень перезагрузится в ближайшее время.
Максим Матвеев, 20 лет — «Ческе-Будеёвице», Чехия
Максим Матвеев, 20 лет — «Ческе-Будеёвице», Чехия
Пока не сыграл в этом сезоне
В январе Матвеев перешёл из «Локомотива» в «Ческе-Будеёвице». В «Казанке» левый защитник был ключевым игроком команды, в Чехии пока не имеет практики.
Владислав Молчан, 21 год — «Кан», Франция
Владислав Молчан, 21 год — «Кан», Франция
Этот сезон во всех турнирах:
13 матчей
Защитник переехал во Францию осенью 2020-го из «Енисея». Пару раз в этом сезоне попадал в запас, но пока играет за «Кан Б».
Магомед-Шапи Сулейманов, 22 года — «Гиресунспор», Турция
Магомед-Шапи Сулейманов, 22 года — «Гиресунспор», Турция
Этот сезон во всех турнирах:
27 матчей (3 гола, 3 передачи)
Шапи в аренде, и он один из лучших игроков команды по «гол+пас». Однако «Гиресунспор» борется за выживание, а Сулейманов точно готов к чему-то большему.
Роман Тугаринов, 22 года — «Телстар», Нидерланды
Роман Тугаринов, 22 года — «Телстар», Нидерланды
Этот сезон во всех турнирах:
14 матчей
Тугаринов занимался в академии «Барселоны», а в 2019 году перешёл во вторую команду «Эспаньола». Прошлым летом он поехал в двухлетнюю аренду оборонять ворота «Телстара» во второй голландской лиге.
Фёдор Чалов, 23 года — «Базель», Швейцария
Фёдор Чалов, 23 года — «Базель», Швейцария
Этот сезон во всех турнирах:
9 матчей (3 гола, 1 передача)
После смены тренера дела у Чалова пошли хуже. И.о. Гильермо Абаскаль, кажется, больше доверяет шкафоподобному ветерану Адаму Салаи, который тоже пришёл зимой. Из хороших новостей: Фёдор более разносторонний нападающий и может играть на разных позициях.
Максимилиан Проничев, 24 года — «Энерги», Германия
Максимилиан Проничев, 24 года — «Энерги», Германия
Этот сезон во всех турнирах:
30 матчей (14 голов, 9 передач)
Воспитанник немецкого футбола (школа «Герты»), Проничев заезжал в «Зенит», но быстро вернулся в Германию. Этот сезон ударно проводит за «Энерги» — Проничев один из лучших в лиге по «гол+пас». Правда, это Регионаллига, третий дивизион. Но и Проничев пока молод.
Евгений Назаров, 24 года — «Богемианс», Чехия
Евгений Назаров, 24 года — «Богемианс», Чехия
Этот сезон во всех турнирах:
1 матч
Назаров перебрался в «Богеминас» в январе, и пока идёт процесс адаптации к новой команде. Сам чемпионат для Евгения знакомый (он был в аренде в «Теплице»), побороться за основу тоже реально — конкуренция в защите не то чтобы супер.
Александр Головин, 25 лет — «Монако», Франция
Александр Головин, 25 лет — «Монако», Франция
Этот сезон во всех турнирах:
31 матч (3 гола, 6 передач)
По-настоящему зажигать в Лиге 1 мешают травмы. Когда Головин в порядке — он мозг и основной энергоблок «Монако». Возможно, в конце этого сезона всё-таки пора завершить 4-летний французский цикл и попробовать себя в новой лиге.
Иван Злобин, 25 лет — «Фамаликан», Португалия
Иван Злобин, 25 лет — «Фамаликан», Португалия
Этот сезон во всех турнирах:
4 матча
Злобин проиграл конкуренцию молодому бразильцу Луису Жуниору (21 год), поэтому сейчас Иван — резервный вратарь «Фамаликана».
Тамирлан Джамалутдинов, 25 лет — «Нови Пазар», Сербия
Тамирлан Джамалутдинов, 25 лет — «Нови Пазар», Сербия
Этот сезон во всех турнирах:
8 матчей (1 передача)
Джамалутдинов провёл несколько игр в начале сезона. С октября 2021 года полузащитник не появлялся на поле.
Николай Обольский, 25 лет — «Культураль Леонеса», Испания
Николай Обольский, 25 лет — «Культураль Леонеса», Испания
Этот сезон во всех турнирах:
24 матча (4 гола, 4 передачи)
Обольский то играет в старте, то выходит на замену. Его команда идёт на 14-м месте, имея 8-очковый отрыв от зоны вылета.
Алексей Миранчук, 26 лет — «Аталанта», Италия
Алексей Миранчук, 26 лет — «Аталанта», Италия
Этот сезон во всех турнирах:
19 матчей (2 гола, 4 передачи)
У Миранчука сезон-шторм. То Алексей тонет в запасе, то его выбрасывает на поле, и случается чудо — эффектный гол или передача. Начало года было ярким, а дальше снова вмешались травмы. Летом, возможно, всё-таки решится вопрос с уходом из «Аталанты». Претенденты есть.
Никита Хайкин, 26 лет — «Будё-Глимт», Норвегия
Никита Хайкин, 26 лет — «Будё-Глимт», Норвегия
Прошлый сезон во всех турнирах:
34 матча
В Норвегии играют «весна-осень», так что пока Хайкин ждёт старт сезона. Однако наш вратарь — безусловный №1 в своём клубе и, пожалуй, лучший в лиге. Следующий шаг — трансфер в более сильный чемпионат.
Владислав Левин, 26 лет — «Словацко», Чехия
Владислав Левин, 26 лет — «Словацко», Чехия
Этот сезон во всех турнирах:
28 матчей (2 передачи)
Левин в Чехии с 2017 года, и этой зимой перешёл из «Богемианса» в «Словацко». Команда крепкая, пытается поджать лидеров — идёт близко к тройке. Владислав сразу обосновался в основном составе и заведует центром поля.
Илья Жигулёв, 26 лет — «Заглембе», Польша
Илья Жигулёв, 26 лет — «Заглембе», Польша
Этот сезон во всех турнирах:
15 матчей (2 передачи)
Для Жигулёва это первый сезон в «Заглембе», и пока адаптация идёт с трудом. Полузащитник играет мало.
Максим Рудаков, 26 лет — «Хонка», Финляндия
Максим Рудаков, 26 лет — «Хонка», Финляндия
Этот сезон во всех турнирах:
4 матча
Рудаков стал игроком «Хонки» в январе 2022-го (аренда из «Ростова»). В марте выиграл с клубом Кубок лиги Финляндии.
Антон Митрюшкин, 26 лет — «Динамо Дрезден», Германия
Антон Митрюшкин, 26 лет — «Динамо Дрезден», Германия
Этот сезон во всех турнирах:
5 матчей
Драматичная карьера привела талантливого вратаря во Вторую Бундеслигу. После травмы в «Сьоне» Митрюшкину сильно не везёт. Сейчас он второй номер в «Динамо», но нельзя не отметить, что продолжает бороться.
Григорий Морозов, 27 лет — «Целе», Словения
Григорий Морозов, 27 лет — «Целе», Словения
Этот сезон во всех турнирах:
6 матчей (2 гола, 1 передача)
Морозов переехал в Словению зимой и довольно быстро завоевал место в основе на левом фланге обороны. Из дополнительных плюсов — результативность.
Иппей Синодзука, 27 лет — «Альбирекс Ниигата», Япония
Иппей Синодзука, 27 лет — «Альбирекс Ниигата», Япония
Этот сезон во всех турнирах:
4 матча (1 гол)
Воспитанник «Чертаново» и «Спартака» уехал в Японию в 2017 году. Иппей родился в Токио, его мама — русская, а отец — японец. Сменил несколько клубов, сейчас принадлежит «Касива Рейсол», однако ушёл в аренду в лигу ниже. Сезон стартовал в феврале.
Александр Васютин, 27 лет — «Юргорден», Швеция
Александр Васютин, 27 лет — «Юргорден», Швеция
Пока не сыграл в этом сезоне
Васютин имеет опыт, как расти благодаря скромным европейским клубам. В «Лахти» он стал лучшим вратарём финской лиги, был хорош в норвежском «Сарпсборге». Возможно, оттуда не стоило уходить в «Зенит». Новая аренда в «Юргорден» пока не сработала — из-за травмы.
Иван Коновалов, 27 лет — «Ливингстон», Шотландия
Иван Коновалов, 27 лет — «Ливингстон», Шотландия
Пока не сыграл в этом сезоне
Коновалов решился на необычный трансфер, понимая, что его берут резервным вратарём. Однако конкурент Макс Стрижек — просто хороший вратарь, можно бороться за место.
Михаил Меркулов, 28 лет — «Риека», Хорватия
Михаил Меркулов, 28 лет — «Риека», Хорватия
Этот сезон во всех турнирах:
6 матчей (1 гол)
Защитник перешёл в «Риеку» летом и много пропустил из-за травмы. Сейчас постепенно возвращается к полноценным играм.
Сердер Сердеров, 28 лет — «Истра», Хорватия
Сердер Сердеров, 28 лет — «Истра», Хорватия
Этот сезон во всех турнирах:
23 матча (1 гол, 1 передача)
Сердеров проводит первый сезон в «Истре», хотя в Европе играет с 2018 года. Пока его роль в хорватском клубе — запасной. К сожалению, и статистика довольно скромная.
Евгений Башкиров, 30 лет — «Заглембе», Польша
Евгений Башкиров, 30 лет — «Заглембе», Польша
Этот сезон во всех турнирах:
6 матчей (1 гол)
Башкиров был очень хорош на уровне всей лиги Польши. В FIFA 22 ему даже выдали второй лучший рейтинг выносливости в мире — круче только Канте. К сожалению, прогресс Евгения в сентябре притормозила тяжёлая травма. Сейчас он продолжает восстановление.
Андрей Лунёв, 30 лет — «Байер», Германия
Андрей Лунёв, 30 лет — «Байер», Германия
Этот сезон во всех турнирах:
1 матч
Переезжая в сильный «Байер» (идёт третьим в Бундеслиге), Лунёв понимал, что будет трудно и предстоит сражаться за место в основе. Пока ситуация так себе: Градецки уверен в себе, а нашего вратаря ещё и подкосила травма. Потребовалась операция на голеностопе.
Евгений Шляков, 30 лет — УТА, Румыния
Евгений Шляков, 30 лет — УТА, Румыния
Этот сезон во всех турнирах:
27 матчей
Пережив кризис «Тамбова», Шляков ещё год назад решил уехать на поиски надёжного варианта в Румынию. Не прогадал: пусть УТА не особо рвётся в лидеры, наш защитник играет постоянно.
Алим Зумакулов, 30 лет — «Тайнань Сити», Тайвань
Алим Зумакулов, 30 лет — «Тайнань Сити», Тайвань
Прошлый сезон во всех турнирах:
36 матчей (2 гола, 2 передачи)
Урожненец Нальчика, Зумакулов долго играл в Монголии, а зимой 2020-го переехал в Тайвань. Стабильно играет в основе на позиции опорного.
Александр Жиров, 31 год — «Зандхаузен», Германия
Александр Жиров, 31 год — «Зандхаузен», Германия
Этот сезон во всех турнирах:
28 матчей (1 гол, 1 передача)
Жиров продолжает стабильно играть в не очень стабильном «Зандхаузене». В этом сезоне клуб опять балансирует у зоны вылета. Зато Александра в клубе очень ценят.
Станислав Ильюченко, 31 год – «Чонбук Хёндэ», Южная Корея
Станислав Ильюченко, 31 год – «Чонбук Хёндэ», Южная Корея
Этот сезон во всех турнирах:
6 матчей
В Южной Корее сезон только начался. Ильюченко пока обходится без голов. Зато в 2021-м у него было 19 мячей в 43 играх.
Денис Черышев, 31 год — «Валенсия», Испания
Денис Черышев, 31 год — «Валенсия», Испания
Этот сезон во всех турнирах:
14 матчей (1 гол, 2 передачи)
 Кажется, летом Черышеву тоже предстоит решать, как быть дальше. В «Валенсии» он игрок замены, однако есть ощущение, что Денис ещё способен провести пару-тройку хороших сезонов. Пусть и в клубе попроще.
Александр Кокорин, 31 год — «Фиорентина», Италия
Александр Кокорин, 31 год — «Фиорентина», Италия
Этот сезон во всех турнирах:
6 матчей
Кокорину 31 год, но мы видели разные истории преображения. Хочется верить, что Александр ещё сделает усилие над собой и перестанет быть мемом.
Юрий Лодыгин, 31 год — «ПАС Янина», Греция
Юрий Лодыгин, 31 год — «ПАС Янина», Греция
Этот сезон во всех турнирах:
25 матчей
Лодыгин вернулся в комфортный чемпионат и снова обрёл уверенность. Он №1 в «ПАС Янине», играет стабильно. Клуб попал в плей-офф, а летом можно подумать и о трансфере в какой-то более амбициозный проект.
Константин Рауш, 32 года — «Нюрнберг», Германия
Константин Рауш, 32 года — «Нюрнберг», Германия
Этот сезон во всех турнирах:
5 матчей
Рауш провёл всего 30 минут за основу. «Нюрнберг» идёт на пятом месте во Второй Бундеслиге.
Фёдор Кудряшов, 34 года — «Антальяспор», Турция
Фёдор Кудряшов, 34 года — «Антальяспор», Турция
Этот сезон во всех турнирах:
27 матчей (1 гол)
Кудряшов — основной защитник. Конкурирует за основу с Налдо: помните, был такой в «Краснодаре». В команде вообще много знакомых — те же экс-спартаковцы Фернандо и Луис Адриано. А вот особых задач на этот сезон у команды уже не осталось — они в середине таблицы.
Роман Нойштедтер, 34 года — «Вестерло», Бельгия
Роман Нойштедтер, 34 года — «Вестерло», Бельгия
Пока не сыграл в этом сезоне
Нойштедтер стал игроком «Вестерло» в конце февраля. С лета 2021 года россиянин был без клуба.
Евгений Кабаев, 34 года — «Чиангмай», Таиланд
Евгений Кабаев, 34 года — «Чиангмай», Таиланд
Этот сезон во всех турнирах:
15 матчей (2 гола, 2 передачи)
Причудливая карьера привела Кабаева в 2019 году в Гондурас, а затем в Таиланд. Сейчас он играет во второй лиге, зато в удовольствие.
Бонус: Станислав Черчесов — тренирует «Ференцварош», Венгрия
Бонус: Станислав Черчесов — тренирует «Ференцварош», Венгрия
Черчесов начинал тяжело, с поражений и даже критики. Однако сейчас у клуба беспроигрышная серия из шести матчей, лидерство и семь очков отрыва от второго места. «Ференцварош» (как и все команды Черчесова) играет не столько ярко, сколько эффективно.
Футболисты из России в иностранных клубах. Самый полный список
Читайте также
🏆 Кто ещё поедет на ЧМ-2022? Осталось 3 места
🏆 Кто ещё поедет на ЧМ-2022? Осталось 3 места
⚽️ Как менялись мячи чемпионатов мира
⚽️ Как менялись мячи чемпионатов мира
Восемь звездных ветеранов, пролетевших мимо ЧМ
Восемь звездных ветеранов, пролетевших мимо ЧМ
Угадай футболиста по его бутсам! Новая игра
Угадай футболиста по его бутсам! Новая игра
«Реал» не будет прежним!
«Реал» не будет прежним!
Кто в РПЛ быстрее всего забил 50 голов
Кто в РПЛ быстрее всего забил 50 голов
Сколько зарабатывают самые богатые футболисты
Сколько зарабатывают самые богатые футболисты
Самые дорогие составы сборных на ЧМ-2022
Самые дорогие составы сборных на ЧМ-2022
Игроки РПЛ, проводящие лучший сезон в карьере
Игроки РПЛ, проводящие лучший сезон в карьере
Культовые моменты «эль класико» в XXI веке
Культовые моменты «эль класико» в XXI веке
Самые молодые футболисты РПЛ в этом сезоне
Самые молодые футболисты РПЛ в этом сезоне
Топ-бомбардиры РПЛ после выхода на замену
Топ-бомбардиры РПЛ после выхода на замену
Футболисты-лидеры по хет-трикам в истории РПЛ
Футболисты-лидеры по хет-трикам в истории РПЛ
Самые результативные россияне в Лиге чемпионов
Самые результативные россияне в Лиге чемпионов
Топ-бомбардиры евросезона после выхода на замену
Топ-бомбардиры евросезона после выхода на замену
Василию Уткину — 50! Лучшие цитаты
Василию Уткину — 50! Лучшие цитаты
© championat.com 2000–2022